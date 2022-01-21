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İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 21 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul Anadolu yakasında 21 Ocak Cuma günü gerçekleşecek elektrik kesintilerinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama başlığıyla aratıyor. Peki hangi ilçelerde elektrikler gidecek? Elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte detaylar...

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 21 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ 21 Ocak 2022 elektrik kesinti listesini yayımladı. İstanbul'da 21 Ocak'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Elektrikler kaçta gelecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gidecek? sorularıyla vatandaşların arattığı bu konuyu biz de haberimizde derledik.

AYEDAŞ 21 OCAK CUMA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

Ayedaş harita üzerinden bölgesel elektrik kesintilerini gösterme metoduna gitmiştir. İstenilen ilçe ve mahallelerin yeri harita üzerinden seçilerek görülebilmektedir.

AYEDAŞ ANLIK VE PLANLI KESİNTİLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

Oğuz Büber
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