İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! 25 Ağustos 2021 AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
AYEDAŞ VE BEDAŞ 25 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da yaşanacak elektrik kesinti listesini paylaştı. İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? sorularıyla aratılan bu konuyla ilgili bilgileri biz de haberimizde yer verdik.
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de AYEDAŞ VE BEDAŞ'IN yayınladığı bu elektrik kesinti listesini haberimizde derledik.
AYEDAŞ - BEDAŞ ELEKTRİK ESİNTİSİ SORGULAMA
AYEDAŞ'ın resmi internet sayfasından İstanbul Anadolu Yakasındaki planlı elektrik kesintileri sorgulanırken BEDAŞ'ın sayfasından ise İstanbul'un Avrupa Yakasındaki elektrik kesintileri hakkında bilgi alınabilmektedir.
AYEDAŞ 25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BALABAN
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021
09:15 - 18:15 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: HANEDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TAŞLI ARMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERA
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: DİNDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SAADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: EĞRİÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CÖMERT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLAY
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ALİ PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: DUMANLI VADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: DAMLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YELİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇAĞLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇİFTPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: CUMHUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KÖSEPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ZERDE ÇIKMAZI
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AYNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: EFES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ERCİYES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FEZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FISTIKAĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEYRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BOZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇUHADAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÜLKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKİZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TEPEÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BEKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: LALEZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SÜMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SARMAŞIK
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: HIZIRBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: TÖRE
09:30 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: İSMETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HUZURTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ŞENGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MORMENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HÜDAVERDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MUŞTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: GÜNEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÖZTUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FİRUZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AYSAN
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: TÖRE
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021
15:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KIR ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KOCAYUSUF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BÜYÜKDERE
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MENEKŞE
09:30 - 16:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BEYDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MİLLET
10:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SÜLEYMAN ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ÇİNİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: VADİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MÜREBBİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CANKURTARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İTFAİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DÜZENLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SUAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANBARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÇİNİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ŞAFAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ŞEHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİLLİ
11:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İKLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ESMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SELVİ BOYLUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORHANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İMZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÇUHALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BAŞKAN
11:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: TEFSİR
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021
10:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: FALİH RIFKI ATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: RÜZGARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: METEOROLOJİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: GENÇLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ŞÜKRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: SERDAROĞLU
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PELİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: EKREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ERKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SOMUNCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKAMOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSLAMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: VENÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSTASYON
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ENDAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HALİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KALYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KELAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KUZEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MECİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MOTİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PENDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ZEYREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YUVACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAVUŞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İMAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AFYON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ALYANS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARTVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BAHARİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BATTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FERMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAYNAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MADEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: NEZİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAM ÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇOLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARENA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BİLALİ HABEŞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLYURT
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: OKYANUS
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDEDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HACETDERESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUTEBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YİĞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUZAFFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAMZET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BONCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SEDEF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZTUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SÜVARİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SAHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FECİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EFTELYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KRİSTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERÇEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FERDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GAYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SAYIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DOĞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: SAADET
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALKILIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GAFFAREFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NUROL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇALIBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ONARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ERCİYES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: REFAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SANCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VİŞNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YALÇIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: SIRAEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: HANIMOĞLU
13:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: BAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: DARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: FERAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: KÖK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: KURAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: AKÇAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ŞEHİT KEMAL EKŞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: DERECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: NİHAT SAMİ BANARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: KARAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: FERAH YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ZERAFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ZERAFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ABDİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: AKINBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: IŞIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ALAÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: AYLA AĞABEGÜM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: FERAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DARICILAR
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
BEDAŞ, 24 Ağustos Salı günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
BEDAŞ 25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA
ARNAVUTKÖY
NO: 6443780
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, KÖPRÜLÜ, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER, YENİBAYIR sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 25/08/2021 01:00:00 - 25/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6443781
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, KÖPRÜLÜ, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER, YENİBAYIR sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 25/08/2021 02:00:00 - 25/08/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6443783
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/08/2021 03:00:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442746
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1127., İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 6379331
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EMEKTAR, FELEK, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, PETROLOFİSİ, YAYLI sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 6429350
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6443623
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR, GÜLBAHAR sk bölgelerinde 25/08/2021 03:30:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6430183
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6430119
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814. sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6443438
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1669., 1670. sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6430191
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 25/08/2021 12:00:00 - 25/08/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442598
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 25/08/2021 13:00:00 - 25/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6430192
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2468., 2470., 2471., 2472., 2473., 2474., 2475., 2477., 2657., SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 25/08/2021 14:30:00 - 25/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442599
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 675., 692. sk / YILDIZTEPE mah 491., 492., 493., 494., 496., 497., 500., 501., 503., 507., 510., 512., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 536., 537., 548., 549., 550., 551., 552., 556., 557., 558., 559., 580., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/12. sk bölgelerinde 25/08/2021 19:00:00 - 25/08/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 6445448
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6445480
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6445468
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 6441762
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 25/08/2021 00:01:00 - 25/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6441761
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 41., AHENK, AHMET YESEVİ, CUMHURİYET, ESİN, FATİH, GERGER, GÖKDEMİR, GÖRÜMLÜ, GÜL, GÜLER, GÜNER, KAYYUM, OBRUK, SABIR, SÜRMELİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 25/08/2021 00:01:00 - 25/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442553
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DELTA, YAMAÇ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6441833
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATLAS, DOST, HOŞDERE, HÜSEYİN DİREN, KOZALAK, MEDENİYET, SAFRAN, TATARCIK YOLU, TELLİ, TOHUM, TUNA, TUNCA, ÇAMALTI sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 6438354
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6430072
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, TRİKOCULAR, TUNÇ sk bölgelerinde 25/08/2021 12:00:00 - 25/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6438356
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, FERAH, SAMANYOLU, TRİKOCULAR, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 25/08/2021 14:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6430077
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TÜMEN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, LİTROS HASTANE YOLU sk bölgelerinde 25/08/2021 20:00:00 - 25/08/2021 23:59:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 6430230
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -ETİLER mah sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 6443436
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, KATİP ÇELEBİ, KIBRISLI MEHMET PAŞA, KOCATEPE, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MUSTAFA KEMAL, OĞUZHAN, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / MARMARA mah 105., 107., 111., 115., 212., AVRASYA, HÜRRİYET, KOCATEPE, YURT, İHLAS, İHTİŞAM sk / SAHİL mah KAPTAN-I DERYA sk bölgelerinde 25/08/2021 00:30:00 - 25/08/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6441650
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, CAN, DEFİNE, DİDEM, MARMARA, ÇİM sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 6443676
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah KASIMPAŞA FIRINI sk / KÜÇÜK PİYALE mah FİŞEKHANE DERESİ, KASIMPAŞA FIRINI, PİŞMANİYE, PİŞMANİYE CAMİİ, YOLCU sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 6442754
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HASTÜRK, HAŞMET, HOŞGÖRÜ, HÜKÜMDAR, IŞILTI, KIYMET, KIZILERİK, MELİKE, MEMLEKET, MİHRİMAH, İFTİHAR sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 6442715
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, ALTINBAŞAK, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, ERBERK ÇIKMAZI, ERCÜMENT, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERCİYES ÇIKMAZI, ERKAN, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, FELEK, FERDA, FERMAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, UFUK ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 6442592
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 832., ATIŞALANI sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1131., 1134., 1136., 1137., 1140., ATIŞALANI, BATTALGAZİ, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 6441797
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-105, G-108, G-202, G-204, G-205, G-206, G-32, G-33, G-34, G-36, G-37, G-38, G-40, G-41, G-410, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-53, G-54, G-57, G-588, G-76, G-83, G-84, G-85, G-86, G-87, G-88, G-91, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 460., 461., 462., 463., 464., 465., 466., 467., BALIK YOLU, OZANLAR sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6443493
İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442763
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1797., 1799., 1867., 1891., 1901., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6443448
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 798., 824., ISPARTAKULE sk / SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 724., 737., 742., 744., 745., 746., 749., 757., 758., 759., 760., 766., 767., 768., 769., 770., 771., 772., 776., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 25/08/2021 11:00:00 - 25/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6443449
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 378., 380. sk / İNCİRTEPE mah 240., KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 25/08/2021 13:00:00 - 25/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 6069316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, ATLI SPOR, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, ÜÇEVLER sk bölgelerinde 25/08/2021 01:00:00 - 25/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 6429992
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CAMBAZİYE KARAKOLU, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, HOBYAR MEKTEBİ, KARGI, KOCA MUSTAFAPAŞA, SEYİT YAKUPHAN, SEYİT YAKUPHAN 1. ÇIKMAZI sk / CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, EMİRLER ÇIKMAZI, GÜZEL SEBZECİ, GÜZEL SEBZECİ ÇIKMAZI, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI, HOBYAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA YUSUF, KUYU ÇIKMAZI, TEKKE ÇIKMAZI, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, AÇIKGÖZ, BEKÇİ HASAN ÇIKMAZI, BUCAK, BÂKİBEY, CERRAHPAŞA, CEVDETPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUKA, KÜÇÜK MÜHENDİS, KİMYON, MUCİT, MUCİT ÇIKMAZI, MÜNİFPAŞA, NAKŞİ, SELÇUK SULTAN, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / İSKENDERPAŞA mah HAMAM sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 6430094
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., 547/2., 559., KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah KADİR AKDOĞAN, YENİMAHALLE sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6443484
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 25/08/2021 09:30:00 - 25/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 6429351
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, FATİH, KASIM, KIZILCIK sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6429973
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, BAŞAKLI, GAMZE, GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, MİNE, OKÇU, SAADET, SANCAK, SANCAKLI, ÇARŞI, ÖZNUR sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6429355
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6429976
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KALE, ÇARŞI sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 6442766
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BAYIR, FİGEN, GAYRETLİ, GÖL, GÜLBAHÇE, HARZEM, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, ÇAKIR, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 6443127
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah DOKTOR ÇEŞME sk bölgelerinde 25/08/2021 01:00:00 - 25/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442548
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜRBEN, KAYA OCAĞI, TEMİZ ÇIKMAZI, ULUSAL, UTKU, UYGAR, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 6442670
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/08/2021 00:10:00 - 25/08/2021 05:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442567
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442677
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah DOBRA, DUMAN, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HAZAN, MAREŞAL, ULUKAN, YASEMİN, ÖZEL sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 5427433
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, DOLAPDERE, FRANSIZ HASTANESİ, HARBİYE ÇAYIRI, KAYA HATUN, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, YUNUSBEY, ÇİMEN sk / İNÖNÜ mah BABİL, CEBEL TOPU, CUMHURİYET, ELMADAĞ, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, SATIRCI sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5427416
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DOLAPDERE sk / ERGENEKON mah CUMHURİYET, DERE 2, DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, HİDAYET, KAYA HATUN, PAPA RONCALLİ, POYRAZ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, TAY, YUNUSBEY, ÇİMEN sk / FERİKÖY mah CİVAN sk / HALASKARGAZİ mah DERSANE, HALASKARGAZİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 5088333
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AYHAN IŞIK sk / FULYA mah DAĞLARCA, FULYA BAYIRI, FULYA BAYIRI ÇIKMAZI, KOZACIK, OTLUCA, OĞUZHAN, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR, ŞEHİT TUNÇ UNCU sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 6441816
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 25/08/2021 00:05:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6441817
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/1., 2386/3., 2387., 2389., 2389/1., 2389/2., 2390., 2390/1., 2390/2., 2391., 2393/1., 2424., C-1, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 25/08/2021 00:05:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
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