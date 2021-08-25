İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! 25 Ağustos 2021 AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de AYEDAŞ VE BEDAŞ'IN yayınladığı bu elektrik kesinti listesini haberimizde derledik.

AYEDAŞ - BEDAŞ ELEKTRİK ESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın resmi internet sayfasından İstanbul Anadolu Yakasındaki planlı elektrik kesintileri sorgulanırken BEDAŞ'ın sayfasından ise İstanbul'un Avrupa Yakasındaki elektrik kesintileri hakkında bilgi alınabilmektedir.

AYEDAŞ 25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BALABAN

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021

09:15 - 18:15 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: HANEDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TAŞLI ARMUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERA

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: DİNDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SAADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: EĞRİÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CÖMERT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLAY

10:00 - 12:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ALİ PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: DUMANLI VADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: DAMLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YELİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇAĞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ÇİFTPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: CUMHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KÖSEPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ZERDE ÇIKMAZI

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: AYNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: EFES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ERCİYES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FEZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FISTIKAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: HİKMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BOZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇUHADAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÜLKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKİZLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TEPEÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: BEKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: LALEZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SÜMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SARMAŞIK

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: HIZIRBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: KONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: TÖRE

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: İSMETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HUZURTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ŞENGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MORMENEKŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HÜDAVERDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: MUŞTU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ZAMBAK

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÖZTUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FİRUZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AYSAN

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: KONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: TÖRE

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021

15:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KIR ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KOCAYUSUF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BÜYÜKDERE

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MENEKŞE

09:30 - 16:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BEYDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MİLLET

10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SÜLEYMAN ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ÇİNİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: VADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MÜREBBİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CANKURTARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İTFAİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DÜZENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SUAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANBARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÇİNİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ŞAFAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ŞEHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİLLİ

11:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İKLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ESMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SELVİ BOYLUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORHANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İMZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÇUHALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BAŞKAN

11:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: TEFSİR

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021

10:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI KASIM - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: FALİH RIFKI ATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: RÜZGARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: METEOROLOJİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: GENÇLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ŞÜKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: SERDAROĞLU

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PELİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: EKREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ERKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SOMUNCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKAMOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSLAMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: VENÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İSTASYON

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DEMOKRASİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ENDAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HALİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KALYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KELAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KUZEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MECİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MOTİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PENDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ZEYREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YUVACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAVUŞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İMAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AFYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ALYANS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARTVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BAHARİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BATTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FERMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAYNAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MADEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: NEZİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAM ÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇOLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARENA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: BİLALİ HABEŞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLYURT

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: OKYANUS

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYDEDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HACETDERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUTEBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YİĞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MUZAFFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: VOLKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: NAMZET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: BONCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SEDEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÖZTUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SÜVARİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FECİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: EFTELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KRİSTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PERÇEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: FERDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KARACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: GAYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: SAYIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: DOĞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: HÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: SAADET

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALKILIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ERGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GAFFAREFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: NUROL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇALIBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: KIRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ONARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: AİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ATLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: DEĞİRMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ERCİYES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SABAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: ÇİSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: HALİME HATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: VİŞNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: YALÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 AĞUSTOS 2021

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: KANDİLLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: SIRAEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANDİLLİ - Sokak: HANIMOĞLU

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: BAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: DARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: FERAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: KÖK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: KURAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: AKÇAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ŞEHİT KEMAL EKŞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: DERECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: NİHAT SAMİ BANARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: KARAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: FERAH YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ZERAFET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ZERAFET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ABDİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: AKINBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: IŞIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ALAÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: AYLA AĞABEGÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: FERAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DARICILAR

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

BEDAŞ, 24 Ağustos Salı günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

BEDAŞ 25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA

ARNAVUTKÖY

NO: 6443780

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, KÖPRÜLÜ, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER, YENİBAYIR sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 25/08/2021 01:00:00 - 25/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443781

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, KÖPRÜLÜ, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER, YENİBAYIR sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 25/08/2021 02:00:00 - 25/08/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443783

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/08/2021 03:00:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442746

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1127., İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6379331



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EMEKTAR, FELEK, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, PETROLOFİSİ, YAYLI sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6429350

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443623

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR, GÜLBAHAR sk bölgelerinde 25/08/2021 03:30:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430183

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430119

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814. sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443438

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1669., 1670. sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430191

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 25/08/2021 12:00:00 - 25/08/2021 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442598

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 25/08/2021 13:00:00 - 25/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430192

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2468., 2470., 2471., 2472., 2473., 2474., 2475., 2477., 2657., SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 25/08/2021 14:30:00 - 25/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442599

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 675., 692. sk / YILDIZTEPE mah 491., 492., 493., 494., 496., 497., 500., 501., 503., 507., 510., 512., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 536., 537., 548., 549., 550., 551., 552., 556., 557., 558., 559., 580., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/12. sk bölgelerinde 25/08/2021 19:00:00 - 25/08/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 6445448

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6445480

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6445468

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 6441762

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 25/08/2021 00:01:00 - 25/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441761

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 41., AHENK, AHMET YESEVİ, CUMHURİYET, ESİN, FATİH, GERGER, GÖKDEMİR, GÖRÜMLÜ, GÜL, GÜLER, GÜNER, KAYYUM, OBRUK, SABIR, SÜRMELİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 25/08/2021 00:01:00 - 25/08/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442553

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DELTA, YAMAÇ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441833

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ATLAS, DOST, HOŞDERE, HÜSEYİN DİREN, KOZALAK, MEDENİYET, SAFRAN, TATARCIK YOLU, TELLİ, TOHUM, TUNA, TUNCA, ÇAMALTI sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 6438354

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430072

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, TRİKOCULAR, TUNÇ sk bölgelerinde 25/08/2021 12:00:00 - 25/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6438356

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, FERAH, SAMANYOLU, TRİKOCULAR, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 25/08/2021 14:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6430077

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TÜMEN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, LİTROS HASTANE YOLU sk bölgelerinde 25/08/2021 20:00:00 - 25/08/2021 23:59:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 6430230



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -ETİLER mah sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 6443436

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, KATİP ÇELEBİ, KIBRISLI MEHMET PAŞA, KOCATEPE, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MUSTAFA KEMAL, OĞUZHAN, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / MARMARA mah 105., 107., 111., 115., 212., AVRASYA, HÜRRİYET, KOCATEPE, YURT, İHLAS, İHTİŞAM sk / SAHİL mah KAPTAN-I DERYA sk bölgelerinde 25/08/2021 00:30:00 - 25/08/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441650

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, CAN, DEFİNE, DİDEM, MARMARA, ÇİM sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 6443676



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah KASIMPAŞA FIRINI sk / KÜÇÜK PİYALE mah FİŞEKHANE DERESİ, KASIMPAŞA FIRINI, PİŞMANİYE, PİŞMANİYE CAMİİ, YOLCU sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 6442754



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HASTÜRK, HAŞMET, HOŞGÖRÜ, HÜKÜMDAR, IŞILTI, KIYMET, KIZILERİK, MELİKE, MEMLEKET, MİHRİMAH, İFTİHAR sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 6442715



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, ALTINBAŞAK, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, ERBERK ÇIKMAZI, ERCÜMENT, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERCİYES ÇIKMAZI, ERKAN, ERYILMAZ ÇIKMAZI, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, FELEK, FERDA, FERMAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, UFUK ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 6442592



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 832., ATIŞALANI sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1131., 1134., 1136., 1137., 1140., ATIŞALANI, BATTALGAZİ, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 6441797

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-105, G-108, G-202, G-204, G-205, G-206, G-32, G-33, G-34, G-36, G-37, G-38, G-40, G-41, G-410, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-53, G-54, G-57, G-588, G-76, G-83, G-84, G-85, G-86, G-87, G-88, G-91, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 460., 461., 462., 463., 464., 465., 466., 467., BALIK YOLU, OZANLAR sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443493

İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442763

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1797., 1799., 1867., 1891., 1901., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443448

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 798., 824., ISPARTAKULE sk / SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 724., 737., 742., 744., 745., 746., 749., 757., 758., 759., 760., 766., 767., 768., 769., 770., 771., 772., 776., AZİZ NESİN, ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 25/08/2021 11:00:00 - 25/08/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443449

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 378., 380. sk / İNCİRTEPE mah 240., KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 25/08/2021 13:00:00 - 25/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 6069316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, ATLI SPOR, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, ÜÇEVLER sk bölgelerinde 25/08/2021 01:00:00 - 25/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 6429992



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CAMBAZİYE KARAKOLU, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, HOBYAR MEKTEBİ, KARGI, KOCA MUSTAFAPAŞA, SEYİT YAKUPHAN, SEYİT YAKUPHAN 1. ÇIKMAZI sk / CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, EMİRLER ÇIKMAZI, GÜZEL SEBZECİ, GÜZEL SEBZECİ ÇIKMAZI, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI, HOBYAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA YUSUF, KUYU ÇIKMAZI, TEKKE ÇIKMAZI, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, AÇIKGÖZ, BEKÇİ HASAN ÇIKMAZI, BUCAK, BÂKİBEY, CERRAHPAŞA, CEVDETPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUKA, KÜÇÜK MÜHENDİS, KİMYON, MUCİT, MUCİT ÇIKMAZI, MÜNİFPAŞA, NAKŞİ, SELÇUK SULTAN, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / İSKENDERPAŞA mah HAMAM sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 6430094

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., 547/2., 559., KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah KADİR AKDOĞAN, YENİMAHALLE sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443484

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 25/08/2021 09:30:00 - 25/08/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 6429351

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah ALAYBEY, FATİH, KASIM, KIZILCIK sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6429973

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, BAŞAKLI, GAMZE, GÜR, GÜRBÜZ, KAYALI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, MİNE, OKÇU, SAADET, SANCAK, SANCAKLI, ÇARŞI, ÖZNUR sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6429355

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6429976

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜR, GÜRBÜZ, KALE, ÇARŞI sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 6442766



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah BAYIR, FİGEN, GAYRETLİ, GÖL, GÜLBAHÇE, HARZEM, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, ÇAKIR, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 6443127

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah DOKTOR ÇEŞME sk bölgelerinde 25/08/2021 01:00:00 - 25/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442548

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜRBEN, KAYA OCAĞI, TEMİZ ÇIKMAZI, ULUSAL, UTKU, UYGAR, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 6442670

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/08/2021 00:10:00 - 25/08/2021 05:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442567

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 25/08/2021 09:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442677

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah DOBRA, DUMAN, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HAZAN, MAREŞAL, ULUKAN, YASEMİN, ÖZEL sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 5427433

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, DOLAPDERE, FRANSIZ HASTANESİ, HARBİYE ÇAYIRI, KAYA HATUN, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, YUNUSBEY, ÇİMEN sk / İNÖNÜ mah BABİL, CEBEL TOPU, CUMHURİYET, ELMADAĞ, HARBİYE ÇAYIRI, KÜÇÜK BAYIR, PAPA RONCALLİ, SATIRCI sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5427416

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DOLAPDERE sk / ERGENEKON mah CUMHURİYET, DERE 2, DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, HİDAYET, KAYA HATUN, PAPA RONCALLİ, POYRAZ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, TAY, YUNUSBEY, ÇİMEN sk / FERİKÖY mah CİVAN sk / HALASKARGAZİ mah DERSANE, HALASKARGAZİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER sk bölgelerinde 25/08/2021 00:00:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 5088333

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AYHAN IŞIK sk / FULYA mah DAĞLARCA, FULYA BAYIRI, FULYA BAYIRI ÇIKMAZI, KOZACIK, OTLUCA, OĞUZHAN, ÖZLÜCE, ÜÇOBALAR, ŞEHİT TUNÇ UNCU sk bölgelerinde 25/08/2021 10:00:00 - 25/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 6441816

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 25/08/2021 00:05:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441817

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2385., 2386., 2386/1., 2386/3., 2387., 2389., 2389/1., 2389/2., 2390., 2390/1., 2390/2., 2391., 2393/1., 2424., C-1, ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 25/08/2021 00:05:00 - 25/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.