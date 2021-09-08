İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! 8 Eylül Salı İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)

İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek, kaçta bitecek? sorusu şu sıralar internette çokça aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ - BEDAŞ ELEKTRİK ESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın resmi internet sayfasından İstanbul Anadolu Yakasındaki planlı elektrik kesintileri sorgulanırken BEDAŞ'ın sayfasından ise İstanbul'un Avrupa Yakasındaki elektrik kesintileri hakkında bilgi alınabilmektedir.

AYEDAŞ 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YEŞİLBELDE

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KÖYARKASI

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERKEZ CAMİİ

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZÇELİK

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAĞNICILAR

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SONBAHAR

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. ALİ NİHAT TARLAN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KULELİ

10:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İTAAT ÇIKMAZI

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: YAYLA

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İDİL

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: TABİP

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HASENAT

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANE

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DENİZ

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: CEVHER

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ANA KOKUSU

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: GÜNER

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÇİĞLİ

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BİRKANDAN

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BORA

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: MELODİ

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İLGİLİ ÇIKMAZI

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ALAKADAR ÇIKMAZI

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: FERDA

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DÜZEN

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: EDİP

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BOSTANİÇİ ÇIKMAZI

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KORKUT ATA

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ARKBOYU

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: GÜLER

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: AYVALI

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAMİLAĞA

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: OĞUZELİ

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAYIKÇI

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SARAYBAHÇE

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: METİN

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ALTINEKİN

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANGAH

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÖRGÜ

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: RÜZGARLIBAYIR

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SAĞLIK

Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ŞEFAATLİ ÇIKMAZI

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 47

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 48

Mahalle: ACARLAR

ÇEKMEKÖY

09:00 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SAADET

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI

Mahalle: SIRAPINAR

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: EĞRİÇINAR

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜZ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CÖMERT

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERİH

Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLAY

13:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: DİNDERE

09:30 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: HANEDAN

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ÖMERLİ

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MERA

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAYYARECİ RESMİ

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KİTAPÇI MEHMET SÜLEYMAN

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KASADAR

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: VUKELA

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BOSTANCI CAMİİ

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇAĞLAR

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: LEVENT

09:30 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAMANDIRA

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YUNUS EMRE

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YURDANUR

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: BÜLBÜL

Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÇALIGÜLÜ

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BURAK

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: PİRAMİT

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SARIÇAM

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEVİR

15:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: REYHAN

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İŞÇİMENLER

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇAMSAKIZI

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEMİR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SADEGÜL

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞİLCE

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞİM

PENDİK

09:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: HARMANDERE - Sokak: REYHAN

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN

09:30 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: OSMANLI

ŞİLE

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKKAVAK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CENGİZ TOPEL

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT AHMET

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ALPER

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: POSTACI HASAN UZUN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: FİGEN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BOSNA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İLGİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KUZEY

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ILICA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İSMAİL DİNÇER

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: LİSE YOLU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ADALAR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ANAYURT

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HAZERFAN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MUŞEBAK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BEYAZ AKASYA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NOSTALJİ

SULTANBEYLİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜNLÜ

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKKAN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BORA

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ANTALYA

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESCİDİ AKSA

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SİMA

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ANTALYA

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NURCU

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: UHUD

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ETEM

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KUZGUNCUK

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MESCİDİ AKSA

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MIZRAKLI

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: TOKÇAM

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SALYAZI

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ANTALYA

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AKMESCİT

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: DALAMAN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AKŞİT

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: CANOĞLU

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: METE

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SEMANUR

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİTLER

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SETTAR

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GENÇLİK

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: YUŞRA

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAYIHAN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İSKENDER

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BOYABAT

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ERKAM

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜLİSTAN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KIZILTUĞ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ERFELEK

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: DERESEKİ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KARAÇAYIR

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SARIGÖL

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AKŞİT

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AKTEPE

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BEREKET

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DELTA

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DİKMEN

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: VEYSEL KARANİ

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: MİRAS

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SURE

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KAYGISIZ

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ABDULKADİR UDEH

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GENÇLİK

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KUĞULU

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: NİMET

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÖZGÜL

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FINDIK

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİRDEVS

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: HALİS

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ILISU

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: İLKAY

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PETROL YOLU

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KEŞMİR

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: RİSALE

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BAKAN

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ALTINÇAY

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRGAN

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ALEMDAR

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇAKIR ÇIKMAZI

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜL

10:30 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURKAN

Mahalle: İSTASYON - Sokak: BEHRAM

Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON

Mahalle: İSTASYON - Sokak: CANTEKİN

Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZDEMİR

Mahalle: İSTASYON - Sokak: KIRDEMİR

Mahalle: İSTASYON - Sokak: BULANCAK

Mahalle: CAMİ - Sokak: DENİZ

ÜMRANİYE

10:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: REYHAN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEVGİ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ACUN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞANLI

13:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: TOPAĞACI

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: KORUCU

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: İSKECE

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: PEMBE

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: YAĞMUR

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: YETİMOĞLU

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: MUCİT

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: ARMAĞAN

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BEYDAĞ

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BİNGÖL

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: ALABALIK

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: DEVİR ÇIKMAZI

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: HEDİYE ÇIKMAZI

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: SİNOP

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: TOPKARA

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: YEŞİLGÖLE

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BATI

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: YEKPARE ÇIKMAZI

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: GÜNDOĞDU

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BABAYİĞİT

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: AKPINAR

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: KARAMAN

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: KOVAN

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: ADEM YAVUZ

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: REÇİNE

Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: RİZE

ÜSKÜDAR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: FERAH - Sokak: IRMAK

Mahalle: FERAH - Sokak: YAVUZ SELİM

Mahalle: FERAH - Sokak: NEŞE

Mahalle: FERAH - Sokak: KOSOVA

Mahalle: FERAH - Sokak: TERAZİ

Mahalle: FERAH - Sokak: BAKIŞ

Mahalle: FERAH - Sokak: DARI

Mahalle: FERAH - Sokak: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI

Mahalle: FERAH - Sokak: ŞENYİĞİT ÇIKMAZI

Mahalle: FERAH - Sokak: GÜLDAL

Mahalle: FERAH - Sokak: DENİZCİ

Mahalle: FERAH - Sokak: BOSNA

Mahalle: FERAH - Sokak: AKÇAĞ

Mahalle: FERAH - Sokak: DERECİ

Mahalle: FERAH - Sokak: NİHAT SAMİ BANARLI

Mahalle: FERAH - Sokak: MEVLEVİ ÇIKMAZI

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

BEDAŞ, 7 Eylül 2021 Salı günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

BEDAŞ 8 EYLÜL SALI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 6752397

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, ALTINÖZÜ, BAHARDALI, DEMİRAY, DİLBER, FATİH, GÜLNAME, GÜLZAR, HASAN TAHSİN, KALECİK, KIBRIS, MİSAFİR, SERENGÜL, TEBESSÜM, VEDA, İSKENDER, ŞEREFLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 773. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/5. sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739327

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah CANBEY, DALYAN, FARABİ, GONCA, GÜLŞEN, HALİDE EDİP ADIVAR, NEZAKET, PİR SULTAN ABDAL, SEYYARE, ÖZGENALP, ŞENGÜN sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739325

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HARAÇÇI, HARİKA, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN sk / KARLIBAYIR mah SEMA sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6752404

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALTINDAL, ALİCENAP, AZADE, CANBERK, ERGİN, GAZEL, GÖL, HASAN TAHSİN, KIBRIS, SERDAR, TUTKU, UĞURLU, YAZI, ÇARŞIBAŞI, ÖDÜL, ŞAKİR ÇEŞME sk / YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, BAŞKALE, CANİK, DOĞANYOL, EFLAK, ELÇİN, EŞREF, HALAY, HARZEMŞAH, HOŞSEDA, KALAMIŞ, KIBRIS, MARMARA, NAİM, ORHANGAZİ, SARAL, YURDAER, YURDAKUL sk bölgelerinde 08/09/2021 11:00:00 - 08/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6752407

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, BİHTER, CANBERK, ERGİN, HASAN TAHSİN, KIBRIS, PALANGA, TUTKU, VEDA sk / YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, AYTEKİN, AÇANGÜL, BERKKAN, CANİK, ELÇİN, FATİH, GÜLİBRİŞİM, HARZEMŞAH, HATİPLİ, HOŞSEDA, KIBRIS, KIZILAY, MAKBUL, MEMDUH, MÜLAYİM, NARGÜL, NAİM, OLCAY, ORHANGAZİ, SARITAŞ, SERRA, SEVBAN MEHMET, TOLGA, YUMAK, YURDAER, ZÜLFÜ, ÖZBAY, İCLAL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 911. sk bölgelerinde 08/09/2021 12:00:00 - 08/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6648340

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, BİRLİK, FATİH1, G-100, G-116, G-126, G-147, G-148, G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-165, G-213, G-214, G-566, G-566/1, G-567, G-573, G-602, G-604, G-605, G-606, G-607, G-612, G-613, G-614, G-616, G-618, G-619, G-620, G-621, G-623, G-624, G-625, G-626, G-627, G-628, G-629, G-630, G-631, G-632, G-633, G-634, G-635, G-636, G-637, G-638, G-639, G-640, G-641, G-642, G-643, G-644, G-645, G-646, G-653, G-654, G-655, G-656, G-657, G-659, G-772, G-798, G-801, G-802, G-803, G-835, G-919, G-939, GAZİ sk bölgelerinde 08/09/2021 00:00:00 - 08/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749335

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZAR, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6744319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1138., 1147. sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6742359

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2605., 2607., 2609., 2610., 2611., 2613., 2614., HALKALI sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6742351

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746410

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 415., 426., 428., 435., 436., 437., 438., 439., 440., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746411

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709., 711., 712., 714., 715., 716., 720., 721., DR. SADIK AHMET, GÜNGÖREN sk bölgelerinde 08/09/2021 13:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 6695316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BEYLER, DERE 1, DUMAN, DÖNER, ESKİ EDİRNE YOLU, ESRA, GÖKÇE 1, HANIM, KANDİL, NURLU 1, SEYRAN, SEYİR, UZUNGÖL, ŞEFKAT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, GÖL, VOLKAN 1, ÇEŞME 3 sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6693316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, GÖKÇE 1, SEYİR sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 6752591

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah İNCİRLİ sk / ZUHURATBABA mah İNCİRLİ sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 6706316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATİLAY, MİNE, ÇAKMAK sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6699319

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ASLI, ATIŞALANI, AŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, MAVİAY, MISIRLI, SELÇUK, ÖZ sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 6487347

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BİLGE, EBULULA MARDİN, GÜL, ORKİDE, YILDIRIM OĞUZ GÖKER sk bölgelerinde 08/09/2021 00:00:00 - 08/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 6702316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, CERRAHPAŞA, DİVAN, KAVAKLI, YEŞİLYURT, YUSUF NALKESEN, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 08/09/2021 00:30:00 - 08/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746414

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah NAMIK KEMAL, SEFA, VATAN sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 6523333

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKARSU, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah KURUDERE sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 6749340

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / KAMİLOBA mah BAHARÖZÜ, BAHTİYAR, BAHÇIVANLI, BARIŞ MANÇO, BARKIN, BAĞDATLI, BORAN, BOSTAN 1, BUHAR, BUSE 1, CANSU 1, D-100 KARAYOLU, DERYA SİTELERİ, DR. İZZET HACIALİOĞLU, EBRU, EMSAL 1, FATİH, GÜLTEPE, HALİL, HÜRRİYET 1, HİSAR, KAPTAN 1, KARACA 1, KAVAKLIK, KÖROĞLU, MARİN, MERVE 1, MERİÇ 1, NİĞDE, POLİGON, SELANİK, SELVİ 1, SELİM, SELİMİYE, SELİN 1, SEVEN 1, YAHYA KEMAL, YAPRAK 1, YAVUZ, YEDİEVLER, YELİZ 1, YEŞİL, YEŞİM 2, YILDIRIM 1, YUNUS EMRE 1, ZAKKUM 1, ZAMBAK 5, ZERDALİ, ZERRE, ÇARDAK, ÇAĞLAYAN 2, ÖREN, İSTANBUL, İSTİKBAL, ŞENSOY, ŞENTEPE, ŞERAFETTİN, ŞETARET sk bölgelerinde 08/09/2021 01:00:00 - 08/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 6741329

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/09/2021 09:30:00 - 08/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748333

ISTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk İSTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 6699320

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLBEN, GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk bölgelerinde 08/09/2021 11:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746412

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk / MENDERES mah 302., 302/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., 379., ATIŞALANI, NECİP FAZIL, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 08/09/2021 16:00:00 - 08/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 6745360

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYÜBİ 1580, 1582, 1596, 1599 SK., bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745362

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1580., 1581. sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6739364

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3004., 3006., 3008., 319., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6748366

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1796., 1880., 1896., 1898., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6750026

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6750028

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 725., 746., 759., AZİZ NESİN sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749329

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1492., 1493., 1494., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6750049

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 202., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk bölgelerinde 08/09/2021 11:00:00 - 08/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6750050

ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., 866., 867., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1007., 1008., 1009., 1022., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 08/09/2021 13:00:00 - 08/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 6746385

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6742350

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.CEVAHİR ÇIKMAZI, 1.DOĞAN, 1.ENGİN ÇIKMAZI, ARALIK, ATAMAN, ATEŞ, AVCITEPE, AZİM, CEVAHİR, DENİZ, ENGİN, ESEN, HIRSLI, KEHRİBAR, MORLALE , TABYA, TUFAN, UZUN, UÇAK, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, YÜKSEK, İYİDOĞAN, ŞAİR ŞİRZAT, ŞİRZAT ÇIKMAZI sk / SAKARYA mah 1.KADİFE, 1.ŞAFAK, 2.CİHAN, 9.GÜL, GÜZELBAHÇE, HOYRAT, HİCRET, KANUNİ, KARTOPU, MİMARSİNAN, ORHANGAZİ, TOMURCUK, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇALIKUŞU, İKİKÖŞELİ, ŞENPINAR sk bölgelerinde 08/09/2021 09:30:00 - 08/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 6571343

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, HANIMELİ, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, HOCAHANI, KÖPRÜCÜ sk / SURURİ mah HOCAHANI, MACUNCU, RÜSTEMPAŞA sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, SANDALYECİLER, ÇARKÇILAR sk bölgelerinde 08/09/2021 00:00:00 - 08/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6700398

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah KADI ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6700406

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah KADI ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 08/09/2021 11:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 6641317

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAAĞAÇ, FATİH, IHLAMUR, KIZILAĞAÇ, SAVUR, SEDİR, YÜKSEL sk bölgelerinde 08/09/2021 04:00:00 - 08/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6750021

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BAĞCILAR, MERİÇ, ÇAPA sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746366

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 598., BERRAK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BERRAK, KAMER, KARDEŞLER, KELEBEK, KUTSAL sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah 589, BİRSEL, KARDEŞLER, VARDAR sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 6498372

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, DEKAN, ESKİ BÜYÜKDERE, HÜMEYRA, LALEGÜL, TURAN, YASEMİN, YUNUS EMRE sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, BAĞDAŞ, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DALGIN, DALGIÇ, DAMAR, DAMLA, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DESTEK, DEĞİRMEN, DONATIM, DOĞUŞ, DURGUN, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİRAYET, DİZGİ, FİZAN, HALİL RAHMAN, HÜLYA, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, RÜYA, SAKARYA, SEÇİLMİŞ, SÖNMEZAY, TAŞÇI, YASİN, YUNUS EMRE, ÇELEBİHAN, ÖMÜR, İNCEYOL, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FAZIL KAFTANOĞLU sk bölgelerinde 08/09/2021 01:00:00 - 08/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749388

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah SONBAHAR sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BARBAROS sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749352

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, AYTAÇ, AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, KAFİYE, NARLI, NURTAÇ, SELMA, TESTİ, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6749373

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKŞEMSETTİN, BATUHAN, BURAK, DİLAVER, GİRNE, HALİÇ, HIZIR, NAR, SAKİN, SERDAR, SORGUN, VEYSEL KARANİ, YUNUS, ŞEHNAZ sk bölgelerinde 08/09/2021 11:00:00 - 08/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 6720358

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 1.YALI, 316., 317., ASLI, AYDOĞDU, AŞİNA, CAN, ELMAS, ERGANİ, GÜLAY, KARACA, MERCAN, TERAS, YAMAN, ÇAM, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, İKİTELLİ sk bölgelerinde 08/09/2021 00:01:00 - 08/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6720357

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 16. ÇIKMAZ, 2.FATİH, CUMHURİYET, SELÇUKLU sk bölgelerinde 08/09/2021 00:01:00 - 08/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 6739329

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ, KÜLTÜR SANAT sk bölgelerinde 08/09/2021 01:00:00 - 08/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6745329

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AYNISEFA, GÜNGÖR, MALKOÇOĞLU, MERAL, SARIÇİĞDEM ÇIKMAZI, ZAFER sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6746455

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 08/09/2021 13:00:00 - 08/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 6739347

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah EFSUN, FEDA, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY sk bölgelerinde 08/09/2021 00:10:00 - 08/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6726372

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SEMİZKUMLAR mah FERMAN, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6751316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6751596

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALİŞ SORUCU, ARAS, BEHRAM ÖZSOY, ERGENE, GEDİZ, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, MERİÇ, NECATİ KALFA, OTMAN, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SÜTÇÜ, TERAKKİ, VADİ, YALI, YAYLA, ZULAL, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 6749350

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HEKİM, KAZIM ORBAY, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ORTANCA, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 6730451

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1395., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 08/09/2021 00:05:00 - 08/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6730452

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 08/09/2021 00:05:00 - 08/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6730448

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2273., 2274., 2275., N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 08/09/2021 13:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 6592345

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/11., G/12., G/13., G/14., G/15., G/16., G/17., G/5., G/8., MEVLANA, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah AKASYA, KARANFİL, ORKİDE, ZAMBAK, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 08/09/2021 00:00:00 - 08/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.