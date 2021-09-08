İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! 8 Eylül Salı İstanbul planlı elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)
İstanbul'un iki yakasının elektrik idare kısmından sorumlu olan AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Eylül Salı günü yaşanacak elektrik kesinti listesini yayımladı. Biz de haberimizde 8 Eylül'de İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakasında gerçekleşecek planlı elektrik kesintilerini haberimizde derledik. İşte kesinti yaşanacak ilçeler...
İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek, kaçta bitecek? sorusu şu sıralar internette çokça aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.
AYEDAŞ - BEDAŞ ELEKTRİK ESİNTİSİ SORGULAMA
AYEDAŞ'ın resmi internet sayfasından İstanbul Anadolu Yakasındaki planlı elektrik kesintileri sorgulanırken BEDAŞ'ın sayfasından ise İstanbul'un Avrupa Yakasındaki elektrik kesintileri hakkında bilgi alınabilmektedir.
AYEDAŞ 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ATAŞEHİR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: YEŞİLBELDE
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KÖYARKASI
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERKEZ CAMİİ
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZÇELİK
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAĞNICILAR
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SONBAHAR
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. ALİ NİHAT TARLAN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KULELİ
BEYKOZ
10:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İTAAT ÇIKMAZI
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: YAYLA
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İDİL
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: TABİP
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HASENAT
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANE
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DENİZ
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: CEVHER
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ANA KOKUSU
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: GÜNER
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÇİĞLİ
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BİRKANDAN
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BORA
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: MELODİ
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İLGİLİ ÇIKMAZI
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ALAKADAR ÇIKMAZI
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: FERDA
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DÜZEN
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: EDİP
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BOSTANİÇİ ÇIKMAZI
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KORKUT ATA
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ARKBOYU
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: GÜLER
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: AYVALI
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAMİLAĞA
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: OĞUZELİ
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAYIKÇI
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SARAYBAHÇE
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: METİN
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ALTINEKİN
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANGAH
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÖRGÜ
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: RÜZGARLIBAYIR
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SAĞLIK
Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ŞEFAATLİ ÇIKMAZI
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: POLONEZKÖY - Sokak: DÜNYA
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 47
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 48
Mahalle: ACARLAR
ÇEKMEKÖY
09:00 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SAADET
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI
Mahalle: SIRAPINAR
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KİLİM
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: EĞRİÇINAR
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜZ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: CÖMERT
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: ORMANKENT
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: KIZBAYIRI
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: TÜYLÜ ÇAYIR
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: MERİH
Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: GÜLAY
13:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: DİNDERE
09:30 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: HANEDAN
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: ÖMERLİ
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: MERA
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: SEYMENLER ÇIKMAZI
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAYYARECİ RESMİ
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KİTAPÇI MEHMET SÜLEYMAN
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: KASADAR
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: VUKELA
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BOSTANCI CAMİİ
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ÇAĞLAR
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: LEVENT
KARTAL
09:30 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: SAMANDIRA
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YUNUS EMRE
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: YURDANUR
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: BÜLBÜL
Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ÇALIGÜLÜ
10:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BURAK
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: PİRAMİT
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SARIÇAM
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEVİR
15:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: UZMANLAR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: REYHAN
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İŞÇİMENLER
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ÇAMSAKIZI
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEMİR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SADEGÜL
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞİLCE
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YEŞİM
PENDİK
09:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: HARMANDERE - Sokak: REYHAN
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN
09:30 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: OSMANLI
ŞİLE
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: DUMLUPINAR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: AKKAVAK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CENGİZ TOPEL
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT AHMET
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ALPER
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: POSTACI HASAN UZUN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: FİGEN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BOSNA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İLGİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KUZEY
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ILICA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: İSMAİL DİNÇER
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: LİSE YOLU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ADALAR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ANAYURT
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HAZERFAN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MUŞEBAK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BEYAZ AKASYA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NOSTALJİ
SULTANBEYLİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜNLÜ
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKKAN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BORA
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ANTALYA
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MESCİDİ AKSA
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SİMA
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ANTALYA
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NURCU
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: UHUD
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ETEM
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KUZGUNCUK
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MESCİDİ AKSA
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MIZRAKLI
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: TOKÇAM
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SALYAZI
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ANTALYA
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AKMESCİT
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: DALAMAN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AKŞİT
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: CANOĞLU
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: METE
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SEMANUR
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİTLER
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SETTAR
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GENÇLİK
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: YUŞRA
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAYIHAN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İSKENDER
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BOYABAT
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ERKAM
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜLİSTAN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KIZILTUĞ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ERFELEK
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: DERESEKİ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KARAÇAYIR
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SARIGÖL
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AKŞİT
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AKTEPE
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BEREKET
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DELTA
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DİKMEN
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: VEYSEL KARANİ
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: MİRAS
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SURE
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KAYGISIZ
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ABDULKADİR UDEH
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: GENÇLİK
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KUĞULU
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: NİMET
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÖZGÜL
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FINDIK
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİRDEVS
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: HALİS
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ILISU
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: İLKAY
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: PETROL YOLU
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KEŞMİR
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: RİSALE
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BAKAN
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ALTINÇAY
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EMİRGAN
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ALEMDAR
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ÇAKIR ÇIKMAZI
TUZLA
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜL
10:30 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: İSTASYON - Sokak: NURKAN
Mahalle: İSTASYON - Sokak: BEHRAM
Mahalle: İSTASYON - Sokak: İSTASYON
Mahalle: İSTASYON - Sokak: CANTEKİN
Mahalle: İSTASYON - Sokak: ÖZDEMİR
Mahalle: İSTASYON - Sokak: KIRDEMİR
Mahalle: İSTASYON - Sokak: BULANCAK
Mahalle: CAMİ - Sokak: DENİZ
ÜMRANİYE
10:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: REYHAN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEVGİ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ACUN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞANLI
13:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: TOPAĞACI
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: KORUCU
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: İSKECE
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: PEMBE
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: YAĞMUR
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: YETİMOĞLU
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: MUCİT
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: ARMAĞAN
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BEYDAĞ
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BİNGÖL
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: ALABALIK
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: DEVİR ÇIKMAZI
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: HEDİYE ÇIKMAZI
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: SİNOP
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: TOPKARA
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: YEŞİLGÖLE
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BATI
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: YEKPARE ÇIKMAZI
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: GÜNDOĞDU
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: BABAYİĞİT
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: AKPINAR
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: KARAMAN
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: KOVAN
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: ADEM YAVUZ
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: REÇİNE
Mahalle: TOPAĞACI - Sokak: RİZE
ÜSKÜDAR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: FERAH - Sokak: IRMAK
Mahalle: FERAH - Sokak: YAVUZ SELİM
Mahalle: FERAH - Sokak: NEŞE
Mahalle: FERAH - Sokak: KOSOVA
Mahalle: FERAH - Sokak: TERAZİ
Mahalle: FERAH - Sokak: BAKIŞ
Mahalle: FERAH - Sokak: DARI
Mahalle: FERAH - Sokak: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
Mahalle: FERAH - Sokak: ŞENYİĞİT ÇIKMAZI
Mahalle: FERAH - Sokak: GÜLDAL
Mahalle: FERAH - Sokak: DENİZCİ
Mahalle: FERAH - Sokak: BOSNA
Mahalle: FERAH - Sokak: AKÇAĞ
Mahalle: FERAH - Sokak: DERECİ
Mahalle: FERAH - Sokak: NİHAT SAMİ BANARLI
Mahalle: FERAH - Sokak: MEVLEVİ ÇIKMAZI
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
BEDAŞ, 7 Eylül 2021 Salı günü yaşanacak elektrik kesinti listesini internet sitesinden yayımladı. Biz de Avrupa yakasında gerçekleşmesi beklenen bu kesinti listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
BEDAŞ 8 EYLÜL SALI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 6752397
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, ALTINÖZÜ, BAHARDALI, DEMİRAY, DİLBER, FATİH, GÜLNAME, GÜLZAR, HASAN TAHSİN, KALECİK, KIBRIS, MİSAFİR, SERENGÜL, TEBESSÜM, VEDA, İSKENDER, ŞEREFLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 773. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/5. sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6739327
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, BERNA, BİLGİN, CANFEDA, YAZGI, ZİHNİ sk / TAŞOLUK mah CANBEY, DALYAN, FARABİ, GONCA, GÜLŞEN, HALİDE EDİP ADIVAR, NEZAKET, PİR SULTAN ABDAL, SEYYARE, ÖZGENALP, ŞENGÜN sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6739325
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HARAÇÇI, HARİKA, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN sk / KARLIBAYIR mah SEMA sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6752404
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALTINDAL, ALİCENAP, AZADE, CANBERK, ERGİN, GAZEL, GÖL, HASAN TAHSİN, KIBRIS, SERDAR, TUTKU, UĞURLU, YAZI, ÇARŞIBAŞI, ÖDÜL, ŞAKİR ÇEŞME sk / YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, BAŞKALE, CANİK, DOĞANYOL, EFLAK, ELÇİN, EŞREF, HALAY, HARZEMŞAH, HOŞSEDA, KALAMIŞ, KIBRIS, MARMARA, NAİM, ORHANGAZİ, SARAL, YURDAER, YURDAKUL sk bölgelerinde 08/09/2021 11:00:00 - 08/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6752407
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, BİHTER, CANBERK, ERGİN, HASAN TAHSİN, KIBRIS, PALANGA, TUTKU, VEDA sk / YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, AYTEKİN, AÇANGÜL, BERKKAN, CANİK, ELÇİN, FATİH, GÜLİBRİŞİM, HARZEMŞAH, HATİPLİ, HOŞSEDA, KIBRIS, KIZILAY, MAKBUL, MEMDUH, MÜLAYİM, NARGÜL, NAİM, OLCAY, ORHANGAZİ, SARITAŞ, SERRA, SEVBAN MEHMET, TOLGA, YUMAK, YURDAER, ZÜLFÜ, ÖZBAY, İCLAL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 911. sk bölgelerinde 08/09/2021 12:00:00 - 08/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 6648340
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, BİRLİK, FATİH1, G-100, G-116, G-126, G-147, G-148, G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-165, G-213, G-214, G-566, G-566/1, G-567, G-573, G-602, G-604, G-605, G-606, G-607, G-612, G-613, G-614, G-616, G-618, G-619, G-620, G-621, G-623, G-624, G-625, G-626, G-627, G-628, G-629, G-630, G-631, G-632, G-633, G-634, G-635, G-636, G-637, G-638, G-639, G-640, G-641, G-642, G-643, G-644, G-645, G-646, G-653, G-654, G-655, G-656, G-657, G-659, G-772, G-798, G-801, G-802, G-803, G-835, G-919, G-939, GAZİ sk bölgelerinde 08/09/2021 00:00:00 - 08/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749335
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZAR, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 6744319
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1138., 1147. sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6742359
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2605., 2607., 2609., 2610., 2611., 2613., 2614., HALKALI sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6742351
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746410
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 415., 426., 428., 435., 436., 437., 438., 439., 440., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746411
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709., 711., 712., 714., 715., 716., 720., 721., DR. SADIK AHMET, GÜNGÖREN sk bölgelerinde 08/09/2021 13:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 6695316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BEYLER, DERE 1, DUMAN, DÖNER, ESKİ EDİRNE YOLU, ESRA, GÖKÇE 1, HANIM, KANDİL, NURLU 1, SEYRAN, SEYİR, UZUNGÖL, ŞEFKAT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, GÖL, VOLKAN 1, ÇEŞME 3 sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6693316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, DUMAN, ESKİ EDİRNE YOLU, GÖKÇE 1, SEYİR sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 6752591
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah İNCİRLİ sk / ZUHURATBABA mah İNCİRLİ sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 6706316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATİLAY, MİNE, ÇAKMAK sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6699319
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ASLI, ATIŞALANI, AŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, MAVİAY, MISIRLI, SELÇUK, ÖZ sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 6487347
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BİLGE, EBULULA MARDİN, GÜL, ORKİDE, YILDIRIM OĞUZ GÖKER sk bölgelerinde 08/09/2021 00:00:00 - 08/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 6702316
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, CERRAHPAŞA, DİVAN, KAVAKLI, YEŞİLYURT, YUSUF NALKESEN, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 08/09/2021 00:30:00 - 08/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746414
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah NAMIK KEMAL, SEFA, VATAN sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 6523333
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKARSU, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah KURUDERE sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 6749340
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / KAMİLOBA mah BAHARÖZÜ, BAHTİYAR, BAHÇIVANLI, BARIŞ MANÇO, BARKIN, BAĞDATLI, BORAN, BOSTAN 1, BUHAR, BUSE 1, CANSU 1, D-100 KARAYOLU, DERYA SİTELERİ, DR. İZZET HACIALİOĞLU, EBRU, EMSAL 1, FATİH, GÜLTEPE, HALİL, HÜRRİYET 1, HİSAR, KAPTAN 1, KARACA 1, KAVAKLIK, KÖROĞLU, MARİN, MERVE 1, MERİÇ 1, NİĞDE, POLİGON, SELANİK, SELVİ 1, SELİM, SELİMİYE, SELİN 1, SEVEN 1, YAHYA KEMAL, YAPRAK 1, YAVUZ, YEDİEVLER, YELİZ 1, YEŞİL, YEŞİM 2, YILDIRIM 1, YUNUS EMRE 1, ZAKKUM 1, ZAMBAK 5, ZERDALİ, ZERRE, ÇARDAK, ÇAĞLAYAN 2, ÖREN, İSTANBUL, İSTİKBAL, ŞENSOY, ŞENTEPE, ŞERAFETTİN, ŞETARET sk bölgelerinde 08/09/2021 01:00:00 - 08/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 6741329
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/09/2021 09:30:00 - 08/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748333
ISTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk İSTANBUL ÇATALCA ilce -ELBASAN mah sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 6699320
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLBEN, GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk bölgelerinde 08/09/2021 11:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746412
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk / MENDERES mah 302., 302/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., 379., ATIŞALANI, NECİP FAZIL, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 08/09/2021 16:00:00 - 08/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 6745360
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYÜBİ 1580, 1582, 1596, 1599 SK., bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6745362
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1580., 1581. sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6739364
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3004., 3006., 3008., 319., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6748366
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1796., 1880., 1896., 1898., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6750026
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6750028
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 725., 746., 759., AZİZ NESİN sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749329
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1492., 1493., 1494., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6750049
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 202., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk bölgelerinde 08/09/2021 11:00:00 - 08/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6750050
ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., 866., 867., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1007., 1008., 1009., 1022., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 08/09/2021 13:00:00 - 08/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 6746385
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6742350
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.CEVAHİR ÇIKMAZI, 1.DOĞAN, 1.ENGİN ÇIKMAZI, ARALIK, ATAMAN, ATEŞ, AVCITEPE, AZİM, CEVAHİR, DENİZ, ENGİN, ESEN, HIRSLI, KEHRİBAR, MORLALE , TABYA, TUFAN, UZUN, UÇAK, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, YÜKSEK, İYİDOĞAN, ŞAİR ŞİRZAT, ŞİRZAT ÇIKMAZI sk / SAKARYA mah 1.KADİFE, 1.ŞAFAK, 2.CİHAN, 9.GÜL, GÜZELBAHÇE, HOYRAT, HİCRET, KANUNİ, KARTOPU, MİMARSİNAN, ORHANGAZİ, TOMURCUK, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇALIKUŞU, İKİKÖŞELİ, ŞENPINAR sk bölgelerinde 08/09/2021 09:30:00 - 08/09/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 6571343
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, HANIMELİ, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, HOCAHANI, KÖPRÜCÜ sk / SURURİ mah HOCAHANI, MACUNCU, RÜSTEMPAŞA sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, SANDALYECİLER, ÇARKÇILAR sk bölgelerinde 08/09/2021 00:00:00 - 08/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6700398
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah KADI ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6700406
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah KADI ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 08/09/2021 11:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 6641317
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAAĞAÇ, FATİH, IHLAMUR, KIZILAĞAÇ, SAVUR, SEDİR, YÜKSEL sk bölgelerinde 08/09/2021 04:00:00 - 08/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6750021
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BAĞCILAR, MERİÇ, ÇAPA sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746366
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 598., BERRAK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BERRAK, KAMER, KARDEŞLER, KELEBEK, KUTSAL sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah 589, BİRSEL, KARDEŞLER, VARDAR sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 6498372
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, DEKAN, ESKİ BÜYÜKDERE, HÜMEYRA, LALEGÜL, TURAN, YASEMİN, YUNUS EMRE sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, BAĞDAŞ, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DALGIN, DALGIÇ, DAMAR, DAMLA, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DESTEK, DEĞİRMEN, DONATIM, DOĞUŞ, DURGUN, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİRAYET, DİZGİ, FİZAN, HALİL RAHMAN, HÜLYA, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, RÜYA, SAKARYA, SEÇİLMİŞ, SÖNMEZAY, TAŞÇI, YASİN, YUNUS EMRE, ÇELEBİHAN, ÖMÜR, İNCEYOL, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FAZIL KAFTANOĞLU sk bölgelerinde 08/09/2021 01:00:00 - 08/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749388
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah SONBAHAR sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BARBAROS sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749352
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, AYTAÇ, AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, KAFİYE, NARLI, NURTAÇ, SELMA, TESTİ, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6749373
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKŞEMSETTİN, BATUHAN, BURAK, DİLAVER, GİRNE, HALİÇ, HIZIR, NAR, SAKİN, SERDAR, SORGUN, VEYSEL KARANİ, YUNUS, ŞEHNAZ sk bölgelerinde 08/09/2021 11:00:00 - 08/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 6720358
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 1.YALI, 316., 317., ASLI, AYDOĞDU, AŞİNA, CAN, ELMAS, ERGANİ, GÜLAY, KARACA, MERCAN, TERAS, YAMAN, ÇAM, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, İKİTELLİ sk bölgelerinde 08/09/2021 00:01:00 - 08/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6720357
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 16. ÇIKMAZ, 2.FATİH, CUMHURİYET, SELÇUKLU sk bölgelerinde 08/09/2021 00:01:00 - 08/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 6739329
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ, KÜLTÜR SANAT sk bölgelerinde 08/09/2021 01:00:00 - 08/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6745329
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AYNISEFA, GÜNGÖR, MALKOÇOĞLU, MERAL, SARIÇİĞDEM ÇIKMAZI, ZAFER sk / ÇAMLITEPE mah GÜNGÖR sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6746455
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 08/09/2021 13:00:00 - 08/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 6739347
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah EFSUN, FEDA, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HAK, VAZİFE, YAMAN, YENİGÜN, YILDIRAY sk bölgelerinde 08/09/2021 00:10:00 - 08/09/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6726372
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- SEMİZKUMLAR mah FERMAN, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6751316
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 08/09/2021 09:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6751596
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ALİŞ SORUCU, ARAS, BEHRAM ÖZSOY, ERGENE, GEDİZ, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, MERİÇ, NECATİ KALFA, OTMAN, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SÜTÇÜ, TERAKKİ, VADİ, YALI, YAYLA, ZULAL, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 6749350
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HEKİM, KAZIM ORBAY, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ORTANCA, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 08/09/2021 10:00:00 - 08/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 6730451
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1395., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 08/09/2021 00:05:00 - 08/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6730452
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 08/09/2021 00:05:00 - 08/09/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6730448
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2273., 2274., 2275., N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 08/09/2021 13:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 6592345
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/11., G/12., G/13., G/14., G/15., G/16., G/17., G/5., G/8., MEVLANA, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah AKASYA, KARANFİL, ORKİDE, ZAMBAK, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 08/09/2021 00:00:00 - 08/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
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