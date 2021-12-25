İstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti! 15 yerinden bıçaklanan Meryem Yılmaz öldü

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi Kadir Topbaş Parkı’nda meydana geldi. Parkta tek başına yürüyen 31 yaşındaki Meryem Yılmaz, iddialara göre kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Kadını kanlar içinde olduğu yere düşerken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulanslara hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz hayatını kaybetti. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.