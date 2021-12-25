2022 Ordu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108310213Zer ne demek, TDK'ya göre Zer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107510144Cinsel objelerin fotoğrafını paylaştı, iç çamaşırlı poz verdi! Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a verilen ceza belli olduBursa Gemlik'te şaşkınlık yaratan olay! Vatansever hırsız Türk bayrağını öptü, paralara alıp kayıplara karıştıAltının ateşi söndü, fiyatlar düştükçe düşüyor! Altın almak isteyenler kuyumcularda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...Star TV Kaderimin Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm Youtube izle2022 Karadeniz Teknik Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 10621082925 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıİstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti! 15 yerinden bıçaklanan Meryem Yılmaz öldü
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti! 15 yerinden bıçaklanan Meryem Yılmaz öldü

İstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti! 15 yerinden bıçaklanan Meryem Yılmaz öldü

İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir erkek tarafından 15 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Meryem Yılmaz isimli kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti! 15 yerinden bıçaklanan Meryem Yılmaz öldü

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi Kadir Topbaş Parkı’nda meydana geldi. Parkta tek başına yürüyen 31 yaşındaki Meryem Yılmaz, iddialara göre kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Kadını kanlar içinde olduğu yere düşerken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti! 15 yerinden bıçaklanan Meryem Yılmaz öldü

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulanslara hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılmaz hayatını kaybetti. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 

İstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti! 15 yerinden bıçaklanan Meryem Yılmaz öldü

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT