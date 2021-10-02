İstanbul Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken araba çarpan Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza Gaziosmanpaşa ilçesinde Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye otomobil çarptı. Durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle 200 metre savulan kişilerden Aydın Akça'nın hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça’nın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

KAZA SONRASI CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası polis ekipleri inceleme yapmak üzere caddenin bir kısmını trafiğe kapattı.

Kazada hayatını kaybeden Aydın Akça, Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça'nın cenazeleri Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken otomobil sürücüsü M.Ş, gözaltına alındı.

Kaynak: AA