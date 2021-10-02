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  3. İstanbul Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken araba çarpan Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken araba çarpan Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi (Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere) otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken araba çarpan Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza Gaziosmanpaşa ilçesinde Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye otomobil çarptı. Durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

 

İstanbul Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken araba çarpan Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle 200 metre savulan kişilerden Aydın Akça'nın hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça’nın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken araba çarpan Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere hayatını kaybetti

KAZA SONRASI CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası polis ekipleri inceleme yapmak üzere caddenin bir kısmını trafiğe kapattı.

Kazada hayatını kaybeden  Aydın Akça, Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça'nın cenazeleri Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA  ALINDI

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken otomobil sürücüsü M.Ş, gözaltına alındı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken araba çarpan Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere hayatını kaybetti İstanbul Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken araba çarpan Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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