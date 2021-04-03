İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı 4 Nisan 2021? | 4 Nisan Pazar hangi yollar açık, hangi yollar kapalı olacak? İstanbul'da 4 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu öncesinde Valilikçe yapılan açıklamada, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Peki İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı 4 Nisan 2021? | 4 Nisan Pazar hangi yollar açık, hangi yollar kapalı olacak? İşte alternatif güzergahlar...

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İstanbul'da 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan N Kolay İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Pandemi sebebiyle hareketsiz kalan vatandaşlar için büyük heyecan oluşturan maratonun öncesinde İstanbul Valiliği yetkililerince yapılan açıklamada, kentteki bazı yolların maraton sebebiyle trafiğe kapatılacağı belirtildi. Bunun üzerine pazar günü yola çıkmayı planlayan internet kullanıcılarının arama motorlarında sorguladığı İstanbul hangi yollar trafiğe kapalı 4 Nisan 2021? | 4 Nisan Pazar hangi yollar açık, hangi yollar kapalı olacak? konularının cevabı haberimizde... İSTANBUL HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI 4 NİSAN 2021? Ayvansaray Caddesi çift yönlü, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.) Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.) Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.) Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.) Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak. 4 NİSAN PAZAR HANGİ YOLLAR KAPALI, HANGİ YOLLAR AÇIK OLACAK? | ALTERNATİF GÜZERGAHLAR Atatürk Bulvarı, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, D-100 Kuzey Güney Yol, Türkeli Caddesi, Avrasya Tüneli, Aksaray Caddesi, Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar), Orgeneral Nafız Gürman Caddesi, Kızılelma Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri, Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar, Küçük Langa Aralığı Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılabilir. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü