İstanbul Havaalanında 24 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı

İstanbul Havaalanında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 420 kilogramlık 24 milyon değerinde uyuşturucu madde yakalandı. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından son bir kaç gün içinde yolcu salonunda 4 operasyon yapıldı. Yapılan ilk operasyonda, şüpheli iki yolcuya ait 6 adet bavul x-ray tarama cihazı ve narkotik köpeği ile muhafaza ekiplerince kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu poşetli şekilde olan baharatlar arasında yeşil renkli bitkiler bulundu. Bulunan bitkilerden alınan örneklerden uyuşturucu madde test cihazında yapılan incelemeye göre cinsi "khat" adında bir uyuşturucu madde olduğu ortaya çıktı. Bavulların içinde toplam 53,7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bulunan madde sonucu yakalanan yabancı kurye itiraf edince operasyon başlatıldı.

Yabancı uyruklu kuryelik yapan kişilerin sorgularının sonucunda uyuşturucu madde almak için havaalanına gelecek araç bilgisine ulaşan ekipler operasyonu derinleştirdi. Uyuşturucu maddenin Türkiye'de alıcılarına ait olduğu düşünülen araç için çalışma ile aracın bilgilerine ulaşıldı. Kısa süre önce havaalanın otoparkından ayrıldığı tespit edilen aracın adresine ulaşılınca, şüpheliler araç içinde bulundu. Araç içinde gerçekleştirilen incelemeler sonucu 31,3 kilogram "khat" cinsi uyuşturucu madde yakalandı ve soruşturma sonucu şüpheli 8 kişi gözaltına alındı.

KARGO TERMİNALİNDE YAPILAN ARAMADA 113 KİLOGRAM UYUŞTUCU MADDE BULUNDU!

Muhafaza ve istihbarat ekiplerinin gerçekleştiği ikinci operasyonda havaalanın kargo bölümünde şüphe çeken bir gönderi açılarak incelendi. Gönderi Nijerya'dan gelerek İstanbul üzerinden aktarmayla Amerika'ya gönderilmesi planlanan tekstil ürünleri çıktı. Çıkan tekstil ürünlerinin arasından 113 kilogram aynı cins uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli kargo aracının hepsi aranmaya başlayınca, 216 kilogram "khat" cinsi uyuşturucu maddenin devamına ulaşıldı.





6 KİLOGRAM KOKAİN CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Ekiplerin gerçekleştirdiği son operasyonda ise şüpheli bir yolcunun x- ray cihazları ve narkotik köpekleri yardımı ile yolcunun bagajından 6 kilogramlık kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edildi.

4 uyuşturucu operasyonu sonucunda İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği toplam 420 kilogram uyuşturucu maddenin toplam piyasa değerinin 24 milyon TL olduğu ifade edildi. Operasyonlara ilişkin soruşturmalar devam ediyor.