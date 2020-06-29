İstanbul Havalimanı Otoparkı'na yüzde 50 indirim
Temmuz ayında İstanbul havalimanı otoparkına yüzde 50 indirim yapılacağı duyuruldu.
İstanbul Havalimanı 'nında bulunan otoparkların Temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağı,İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada: "İstanbul Havalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz Temmuz ayında yüzde 50 indirimli" ifadelerine yer verildi.
#İstanbulHavalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz Temmuz ayında %50 indirimli!— İGA Istanbul Airport (@igairport) June 29, 2020
Our carpark service is 50% off in July for all our guests at #IstanbulAirport! pic.twitter.com/kKwnAGnHzL
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