İstanbul29 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İstanbul Havalimanı Otoparkı'na yüzde 50 indirim

İstanbul Havalimanı Otoparkı'na yüzde 50 indirim

Temmuz ayında İstanbul havalimanı otoparkına yüzde 50 indirim yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Havalimanı Otoparkı'na yüzde 50 indirim

İstanbul Havalimanı 'nında bulunan otoparkların Temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağı,İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.  

 

İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada: "İstanbul Havalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz Temmuz ayında yüzde 50 indirimli" ifadelerine yer verildi. 

 

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT