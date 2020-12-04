İstanbul Havalimanı'nda 17 kilogram sıvı kokain çözeltisi yakalandı!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 10 gün arayla iki operasyon gerçekleştirildi. İlk çalışmada havalimanına gelen yolcuları uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında inceleyen ekipler, bilgi sistemleri üzerinden yaptıkları araştırmada, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcuyu riskli olarak değerlendirdi.

Yolcunun bulunduğu uçağın havalimanına inişinin ardından x-ray cihazından geçirilen valizler, narkotik köpekleriyle de arandı. Köpeklerin şüpheli yolcunun valizindeki içki şişelerine tepki vermesi üzerine, analiz edilen şişedeki sıvının kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde toplam 8 kilogram sıvı kokainin ülkeye girişi engellendi.

NARKOTİK EKİPLERİ İÇKİ ŞİŞELERİNE YOĞUNLAŞTI

Gümrük Muhafaza Narkokim ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 10 gün sonra yaptıkları ikinci operasyonda da, uyuşturucunun içki şişeleri içinde yurda sokulması girişimi üzerine, incelemelerini bu alana yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Brezilya'dan gelen bir başka yolcu, ekiplerin risk analizine takıldı. Şüpheli yolcunun bulunduğu uçaktaki valizler x-ray cihazı ve narkotik köpeklerle kontrol edildi. Köpeklerin tepki verdiği valizdeki 4 içki şişesindeki sıvının, yapılan analizde kokain çözeltisi olduğu tespit edildi.

OPERASYONDA 9 KİLORAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan iki ayrı operasyonda 17 kilogram sıvı kokain çözeltisi ele geçirilirken, uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isteyen şüpheliler gözaltına alındı.