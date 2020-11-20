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  3. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda kaçak Kovid-19 ilacı ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda kaçak Kovid-19 ilacı ele geçirildi

Toplam 23 şişe "Remdesivir"i ülkeye sokmaya çalışan Özbekistanlı uyruklu iki kadın yolcu İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda kaçak Kovid-19 ilacı ele geçirildi

Koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilaçları yurda kaçak olarak sokmaya çalışan Özbekistanlı iki kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Risk Analiz Timi ekipleri, salı günü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelen iki kadın yolcudan şüphelendi. Takibe alınan şüphelileri, terminalden çıkış yapmadan durduran ekipler, bavulları "X-Ray" cihazı ile kontrolden geçirdi. Kontrollerde "flakon" adı verilen cam şişelerde, her biri 100 miligram olan 23 ilaç bulundu.

Şişedekilerin koronavirüs tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilacı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin bavullarında ilacın yanı sıra 13 karton elektronik sigara, 44 kilogram çay ve 21 karton sigara bulundu. Tüm kaçak ürünlere el konulurken haklarında işlem başlatılan yolcuların koronavirüs ilaçlarını İstanbul'da yaşayan Özbek tanıdıklarının isteği üzerine getirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda kaçak Kovid-19 ilacı ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda kaçak Kovid-19 ilacı ele geçirildi

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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