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  3. İstanbul Havalimanı'nda Suriye uyruklu 1 kişi sahte pasaportla yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda Suriye uyruklu 1 kişi sahte pasaportla yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaport kullanan Suriye uyruklu 1 kişi ile sahte belgeleri temin eden 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda Suriye uyruklu 1 kişi sahte pasaportla yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaport kullanan Suriye uyruklu 1 kişi ile sahte belgeleri temin eden 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü görevlilerince 22 Kasım'da yapılan operasyonda, Suriye uyruklu Silvan F., sahte Hollanda pasaportu ile yakalandı.

Hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla işlem yapılan Silvan F'ye sahte pasaportu verenin Ferdi İ. olduğunun belirlenmesinin ardından bu şüpheli, 29 Kasım'da Gaziosmanpaşa'daki evinde yakalandı.

Havalimanındaki kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından Ferdi İ'nin, Damla U. isimli kişiyle hareket ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Damla U, 30 Kasım'da Arnavutköy'de gözaltına alındı.

Damla U, "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Ferdi İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 



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