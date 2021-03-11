İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın aldığı yeni kararla 15 Mart'tan itibaren birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. Peki İstanbul HES Kodu nerelerde zorunlu oldu? | İstanbul HES kodu zorunlu olan yerler nereler? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL HES KODU NERELERDE ZORUNLU OLDU?

İstanbul'da İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın aldığı yeni kararla 15 Mart Pazartesi gününden itibaren kahvehane, internet kafe, berber, hamam, masaj salonu, düğün salonu, tiyatro ve spor salonları gibi bir çok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu olacak

Açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde; Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçilerin HES kodu kontrolleri yapılacağı belirtilirken.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrolleri yapılacak.

İSTANBUL'DA HES KODU ZORUNLU OLAN YERLER?

Alınan karara göre HES Kodu zorunluluğu getirilen yeni yerler:

- Kahvehane,

- Kıraathane,

- İnternet kafe,

- İnternet salonu,

- Elektronik oyun salonları,

- Bilardo salonu,

- Dernek lokali,

- Lunapark,

-Tematik parklar,

- Berber,

- Kuaför,

-Güzellik salonu ve güzellik merkezleri,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Kaplıca,

- Nikâh salonu ile düğün salonları,

- Tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri,

- Kütüphane,

- Spor salonları ve spor merkezleri,

- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlar

- Sivil toplum kuruluşları,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler,

- Kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler

HES KODU NEDİR?

Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen HES kodu uygulaması kamu kurumlarına giriş ve çıkışlarda kişinin koronavirüs açısından risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

E - DEVLETTEN HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu Android ve İOS işletim sistemlerini kullanan telefonların uygulama marketlerinden edinilebilmektedir. Uygulama içine girerek HES kodunuzu edinebilirsiniz.

Ayrıca 2023 kısa numarasına gönderilecek kısa SMS ile HES kodu alınabilir. Bunun için HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek kod edinilebilir.

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek HES kodunu alabilir.

Ayrıca T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler, Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek kod edinilebilecektir.

e-Devlet üzerinden HES kodu olmak için buradaki linke tıklayınız.

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 18 yaş altı çocuğu olan kişiler HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilir.

NE İŞE YARAR?

HES kodu kamu kurumlarına girmenizi, konaklama tesislerinde kalmanızı ve kodun zorunlu tutulduğu yerlere giriş yapmanızı sağlar.

Uçak, otobüs, tren bileti alırken vatandaşlardan zorunlu istenmekte olan bu kod ile bilet alabilirsiniz. Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.