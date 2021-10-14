İstanbul için kabus senaryosu yolda! Sıcaklık artışı durdurulmazsa: '40 yıl içinde sular altında kalacak'

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin en önemli sonucu olan buzulların erimesiyle Deniz seviyesinde yaşanan artış. Araştırmalar, emisyonun durdurulamaması halinde 40 yıl içinde İstanbul sahillerinin 2 kilometre içlere kadar sular altında kalacağına işaret etti.

İklim bilimciler, sıcaklık artışın bu yüzyılın sonuna dek 1.5 derecede sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Fakat sera gazı emisyonunun bugün azaltılmaya başlandığı ve 2050’de sıfırlandığı en iyimser senaryoda bile 1.5 derece hedefini tutturmak imkansız olarak görülüyor.

Emisyon artışının 2050’ye kadar sürdüğü kötümser durumda ise sıcaklık artışı 2060’lara geldiğimizde 3 dereceyi bulmuş olacak ve okyanuslar, en yüksek seviyelerine çıkacak.

1.5 DERECEDE BAĞDAT CADDESİ DENİZLE BİRLEŞECEK

Climate Central’ın modellemesine göre, artışın 1.5 derecede tutulabildiği durumda:

- Deniz, Bakırköy Osmaniye’de 2 kilometre içeri ulaşacak.

- Kadıköy Rıhtım Caddesi tamamen, Bağdat Caddesi kısmen sular altında kalacak.

- Haliç kıyısı karşılıklı olarak yer yer 250 metreye kadar su altında kalacak.

- Yenikapı etkinlik alanını, Kennedy Caddesi’ni ve Yenikapı Marmaray istasyonunu sular altında kalacak.

- Küçükçekmece Gölü Esenyurt’un içlerine doğru uzuyor. Diğer tarafta Sazlıdere Barajı ile birleşecek.

3 DERECEDE DOLMABAHÇE VE ÇIRAĞAN SARAYI DA...

Ortalama küresel yüzey sıcaklığındaki artışın 3 dereceyi bulması halinde:

- Beşiktaş’ta Dolmabahçe ve Çırağan sarayları ile Vodafone Park sular altında kalacak.

- İstanbul Havalimanı yakınlarındaki Durugöl tamamen denize karışacak.

- Su, Bahçelievler’de Şirinevler metrobüs durağına kadar, Zeytinburnu’da ise D-100 karayoluna kadar ilerleyecek.

- Haliç’te, Tersane deniz altında kalacak.

- Deniz, Kasımpaşa İskelesi’nden Piyalepaşa Bulvarı’na kadar yaklaşık 2 km içeri girecek.