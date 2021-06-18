İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu umut dağıttı, rahatlama için tarih verdi! Maskeler o tarihten sonra çıkabilir

Koronavirüs salgınına karşı alınan kısıtlama önlemleri ve aşılamada yakalanan ivme ile birlikte salgında gerileme başlarken toplumsal bağışıklığın kazanılması için de önemli adımlar atılıyor. Salgında en çok vakanın ve can kaybının yaşandığı İstanbul'daki son durum hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu değerlendirmelerde bulundu.

11 Mart 2020 tarihinden bu yana salgınla mücadele ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da söz konusu tarihten bu yana en az vakayla karşılaştıklarını dile getirerek," Böyle devam etmesi için herkesin uyum göstermesi gerekiyor, aşı yaptırması gerekiyor." dedi.

HASTANELER NORMAL FONKSİYONLARINA DÖNDÜ

"Temmuz ve Ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor." diyen Memişoğlu, şuanda yoğun bakımlarda az sayıda hasta bulunduğunu dile getirerek, hastanelerin normal fonksiyonlarına döndüğünü kaydetti.

3 MİLYON KİŞİNİN AŞILANMASI GEREKİYOR

İstanbul'da salgına karşı aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Memişoğlu, 9,5 milyon kişiyi aşılamaları gerektiğini kaydederek, 16 Haziran günü saat 00.00 itibariyle 6 milyon 531 bin 933 doz aşı yapıldığını, yaklaşık 2,5 milyon kişinin ikinci dozunu tamamladığı bilgisini verdi.

İSTANBUL'DA AŞILAMA, TEMMUZ AYINDA BİTECEK

İstanbul'da aşılanması gereken 3 milyon insan olduğunu belirten Memişoğlu," Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız. Her yaş grubuna göre hedefimiz değişiyor. 12 yaş üstü olan bütün insanlarımızı aşılamış olacağız. Bizim aşı takip sistemimiz dünyadaki en iyi sistemlerden bir tanesi ve 2009 yılında kuruldu. Bununla beraber şu anda İstanbul'da normal şartlarda 400 bin doz aşı yapabilir haldeyiz" ifadelerini kullandı.

"KISITLAMALARIN AZALDIĞI BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Salgının ne zaman biteceğinin bilinmediğini ifade eden Memişoğlu, koronavirüs salgının geçmişteki salgınlardan farklı seyreden bir salgın olduğunu söyledi. Salgının bütün dünyada bitmediği sürece hiçbir zaman bitmediğinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Memişoğlu," İnsanlarımızın farkındalığı olduğu sürece, aşı oldukları sürece temmuz - ağustostan itibaren çok daha rahat, kısıtlamaların çok azaldığı bir döneme gireceğiz diye öngörüyoruz. Maskeyi de büyük ihtimalle açık havada, belli yaz dönemlerinde, kullanma konusunda gevşeme olabileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

AŞI SORUNU VAR MI?

Aşı stoku hakkında bilgi veren Memişoğlu, ikinci doz Sinovac aşılarının yapılabilir durumda olduğunu kaydederek, önümüzdeki hafta itibariyle de Sinovac'ın birinci dozlarının yeniden vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti. Memişoğlu, BioNTech aşısında stok sorunu olmadığını kaydederek, " Ne kadar talep, o kadar aşı var elimizde. İmkanımız da var. İnsanların da gelmesinden, aşıya talebinden çok memnunuz. Çünkü bizim için bir bayram olarak düşünün bunu. İki senedir yaşadığımız bir süreç vardı. Bizim için hastalıkla mücadele değil, hastalanmadan insanları korumak bayram demektir" şeklinde konuştu.

AÇIK HAVADA MASKELER ÇIKABİLECEK Mİ?

Maske kullanımı konusuna da değinen Memişoğlu," Açık havada mesafeyi koruduğunuz sürece maskeyle ilgili kullanım kısıtlarının kalkacağını öngörüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Vaka sayılarının bu seviyelerde olması veya düşmesi durumunda okulların açılabileceğini kaydeden Memişğlu," Zaten aşılama da bunu sağlayacak. Artık çocuklarımızın sosyal yaşamları ile beraber okuldaki arkadaşlarına, öğretmenlerine Eylül ayında rahatlıkla kavuşacağını tahmin ediyorum" dedi.

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara umut dağıtan Memişoğlu, "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" dedi.