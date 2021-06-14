İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Aşımızı olursak Kovid'siz günler yakın

Türkiye'de koronavirüs salgına karşı alınan önlemler ve aşı tedarikinin artmasıyla birlikte aşılama hızlanmaya başladı. 5 milyon 878 bin 168 doz Kovid-19 aşısının yapıldığı İstanbul'daki son durum hakkında İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu değerlendirmelerde bulundu.

İndependent Türkçe'ye konuşan Memişoğlu,"Kovid-19 servisleri ve yoğun bakım sayıları çok azaldı" dedi. Memişoğlu, "Acil durum hastaneleri dışındaki sağlık kuruluşları normale dönüyor. Güzel günler yaşamaya başladık. Hep beraber uyum gösterip aşımızı olursak Kovid'siz günler yakın" ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK NE ZAMAN KAZANILACAK?

Toplumsal bağışıklığın ne zaman sağlanacağına ilişkin olarak Memişoğlu bir tarih vermezken "İnşallah birkaç ay içinde kazanılır" değerlendirmesinde bulundu. Memişoğlu, bu süreçte Türk toplumunun uyumlu olduğunun görüldüğünü belirterek toplumun her kesimine teşekkür etti.