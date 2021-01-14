İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Memişoğlu: Her şey planlandığı gibi
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bugün başlayan aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini vurguladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bugün başlayan aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini vurguladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: "Her gelecek aşı için öncelikle test yapılacak.
Aşı yapıldıktan sonra yarım saat beklenmesi gerekiyor.
Aşılama süreci hedeflendiği gibi ilerliyor."
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