İstanbul, İzmir, Ankara kesintisi ne zaman gelir 18 Temmuz Pazar? İSKİ, İZSU, ASKİ planlı elektrik kesintileri

18 Temmuz Pazar İstanbul, İzmir ve Ankara'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İSKİ, İZSU ve ASKİ güncel su kesinti listelerini paylaştı. İşte o ilçeler ve suların geleceği saat...

İSKİ 18 TEMMUZ PAZAR SU KESİNTİ LİSTESİ İSTANBUL

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.07.2021 08:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

ASKİ 18 TEMMUZ PAZAR SU KESİNTİ LİSTESİ ANKARA

KALECİK

Arıza Tarihi: 17.07.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 17.07.2021 14:00:00

Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil mahallesini besleyen depoya ait içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Tahmini su verilme saati : 14:00

Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil mahallesi geneli

POLATLI

Arıza Tarihi: 18.07.2021 07:00:00

Tamir Tarihi: 18.07.2021 13:00:00

Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ: 18.07.2021 07:00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :18.07.2021 13:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ:ŞENTEPE MAHALLESİ SARDUNYA SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ,ESENTEPE MAHALLESİ VE GÜLVEREN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

AYAŞ

Arıza Tarihi: 18.07.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.07.2021 14:30:00

Detay: Ayaş Başbereket mahallesi kümeevler içerisinde taşoren firma tarafından yapılan pis su alt yapı çalışması nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Başbereket mahallesi kümeevleri.

İZSU 18 TEMMUZ PAZAR SU KESİNTİ LİSTESİ İZMİR