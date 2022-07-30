İstanbul Kağıthane'de korkunç olay! Sokak ortasından kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay geçtiğimiz pazartesi günü Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, saat 23.00 sıralarında işten eve döndüğü sırada karşılaştığı F.M. (29) ve kardeşiyle karşılaştı. F.M. ile Hasancan Bayırtı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KALBİNDEN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

F.M. kavga sırasında yanından bulunan bıçağı, Bayırtı'nın kalbi ve sırtına sapladı. Olayda Bayırtı kanlar içinde yere yığılırken F.M. ve kardeşi hızla olay yerinden kaçtı. Yaşananları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Bayırtı, ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

KATİL ZANLISININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayırtı’yı öldüren katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntüsü incelemesi yapan polis ekipleri, katil zanlısının F.M. olduğunu ve olay esnasında yanında da kardeşinin olduğunu belirledi.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katil zanlısını yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

OLAY SONRASI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan olayın ardından yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mahallede panik yaşandığı ve kalbinden bıçaklanan gencin yerde yattığı, daha sonra da ambulansa alındığı görülüyor.

Diğer yandan Hasancan Bayırtı'nın yakın zamanda askere gideceği öğrenildi.