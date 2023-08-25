İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli şehit düştü

İstanbul Kağıtyhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit düştü

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İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli şehit düştü

İstanbul Kağıthane'de bu sabah düzenlenen uyuşturucu operasyonda emniyet güçlerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı, açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli, şehit oldu bir polis memuru da yaralandı.

POLİSE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI

İstanbul kağıthanede uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli şehit düştü

Çıkan çatışmada saldırgan öldü, 1 yaralı 4 saldırgan göz altına alındı.

Şehit düşen polis memuru Hakan Telli evli ve iki çocuk babasıydı. şehit polis memuru için bu saat 11:00' da İstanbul emniyet müdürlüğünde tören düzenlenecek.

KAYNAK: İHA

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