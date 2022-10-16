İstanbul Maltepe'de çekiçli dehşet! Genç kadını çocuğunun gözü önünde darp edip öldürdü

Alınan bilgilere göre olay Maltepe Zümrütevler Mahallesi'de meydana geldi. Sabah saatlerinde iddiaya göre Kamil Hakan K. isimli şahıs, 83 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. isimli genç kadınla bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşadı.

ÇEKİÇLE DARP ETTİ

Tartışmanın şiddetlenmesiyle şahıs eline aldığı çekiçle, genç kadını oğlunun yanında darp etti.

GENÇ KADININ SESİNİ DUYANLAR POLİSE HABER VERDİ

Genç kadının çığlıklarını duyanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri Nursel B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken Kamil Hakan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"DARP ETTİĞİ ANLAR SES OLARAK GELİYORDU"

Olaya ilişkin konuşan Öznur Türkan, "Sabah saatlerindeydi. Dışarıdan gelen sesleri uyandık. Özlem 'kes artık, yeter' diyordu. Bir anda kadının sesi kesildi. Adamın onu darp ettiği anlar ise ses olarak geliyordu. Zaten kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler" dedi.