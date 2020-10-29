İstanbul merkezli 12 ilde DHKP-C'nin ana yapılanmasına dev operasyon!

Özel Harekat Polisleri'nin çevrede güvenliği sağlamasıyla gerçekleştirilen DHKP-C terör örgütüne yönelik birçok adrese yapılan eş zamanlı baskında çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da bulunduğu bir çok ilçede DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 02:00 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, Metin Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALDI

Operasyona destek veren Özel Harekat Polisleri, şüphelilerin bulunduğu binaya girdi. Baskının ardından bina etrafında Özel Harekat Polisleri güvenlik önlemi aldı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da emniyete götürüldü.

120 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C'nin "silahlı propaganda birliği", "illegal alan", "direniş meclisi", "halk meclisi", "alan komitesi" ve "mahalle komitesi" gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları belirlenen ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine giren 120 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlendiği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 93'nü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 27 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.