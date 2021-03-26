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  3. İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin operasyonu: Tam 12 milyon lira değerinde!

İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin operasyonu: Tam 12 milyon lira değerinde!

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen kriptopara operasyonunda, tam 12 milyon lira değerindeki bitcoini kendi hesaplarına aktardığı belirlenen 9 kişiden 8'inin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin operasyonu: Tam 12 milyon lira değerinde!

İstanbul merkezli 3 ilde, kripto para piyasası bitcoin dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen bir çeteye operasyon düzenlendi. Aranan 9 kişiden 8'inin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin 12 milyon liraya yakın bitcoin'i kendi hesaplarına aktardığı belirlendi. 

YÜKSEK KAR PAYI VAADİYLE KANDIRIYORLAR

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yatırım amaçlı dijital para sistemi kurduğu, internetten yüksek kar payı vaadiyle ilan verdiği ve katılımcıların hesaplarını bloke ederek boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul mrkezli 3 ilde Bitcoin operasyonu: Tam 12 milyon lira değerinde!

FİRARİ ZANLI ARANIYOR

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, kurdukları sisteme katılım sağlayan çok sayıda kişinin hesaplarındaki 12 milyon lira değerindeki bitcoini kendi hesaplarına aktardığı belirlenen 9 kişiden 8’ini yakaladı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. 

İstanbul mrkezli 3 ilde Bitcoin operasyonu: Tam 12 milyon lira değerinde!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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