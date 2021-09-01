Meteoroloji uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Yağışlar kuvvetli olacak! 1 Eylül 2021 Çarşamba il il hava durumuİstanbul merkezli 6 ilde 55 adrese altın operasyonu! 24 kişi gözaltına alındı!İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangın 9 saatlik çalışmanın ardından kontrol altındaTürk Sanat Müziğinin usta ismi İnci Çayırlı hayata gözlerini yumduİnci Çayırlı kimdir? Nereli? | İnci Çayırlı öldü mü?ABD bundan sonra ne yapacak? ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklamaFilenin Sultanları yarı finaldeSon dakika | İstanbul, Başakşehir'deki Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde yangın!Son dakika | Peru'da feci kaza! Otobüs uçurumdan düştü: Çok sayıda ölü var!Trabzon'da korkunç olay! Cani imam, 3 kızını katletti
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. İstanbul merkezli 6 ilde 55 adrese altın operasyonu! 24 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 6 ilde 55 adrese altın operasyonu! 24 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yetkisiz basıldığı öğrenilen ve piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 10 bin adet altına el konulurken, 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde 55 adrese altın operasyonu! 24 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basım yetkisi sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bulunan ve Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan Reşat altını, Hamit altını ve Ata lirası olarak adlandırılan altınları izinsiz biçimde üretip piyasaya süren bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Kayseri'de bulunduğu tespit edilen 29 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 55 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

İstanbul merkezli 6 ilde 55 adrese altın operasyonu! 24 kişi gözaltına alındı!

Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde 55 adrese altın operasyonu! 24 kişi gözaltına alındı!

50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 10 BİN ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 10 bin adet Ata lirası, Reşat altını, Hamit altını bulundu. İzinsiz biçimde basılan altınların saflık oranlarının belirlenmesi ve sahte olup olmadığına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İstanbul merkezli 6 ilde 55 adrese altın operasyonu! 24 kişi gözaltına alındı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT