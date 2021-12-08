İstanbul Pendik'te feci zincirleme trafik kazası: Cüneyt Çifti hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza saat 00.15 sıralarında D-100 Karayolunun Kaynarca mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde seyir halinde olan 34 DHZ 427 plakalı TIR, önünde oluşan trafikten dolayı yavaşlayınca aşırı hızlı olduğu öne sürülen 28 AS 302 plakalı otomobil, yavaşlayan TIR'a arkadan çarptı. Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan 10 AGK 987 plakalı çekici, önünde kaza yapan otomobile ve TIR'a çarptı. Çapmanın etkisiyle, otomobil sağ şeridi savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR VE ÇEKİCİ ARASINA SIKIŞTI

Kaza nedeniyle D-100 karayolu trafiğe kapanırken sağlık ekipleri, 28 AS 302 plakalı otomobilden kazanın etkisiyle fırlayarak TIR ve çekici arasına sıkışan trans birey Cüneyt Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Otomobilin sürücüsü ile çekicide bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu belirtildi.

CANSIZ BEDENİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, TIR ile çekici arasında sıkışan Cüneyt Çiftçi'nin cenazesi çıkartılarak ambulansla morga kaldırıldı.

YOL İKİ BUÇUK SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Geç vakit olmasına rağmen yapılan çalışmaları izleyerek kazayı görüntülemeye çalışan vatandaşları polis olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken, kaza nedeniyle D-100 karayolu iki buçuk saat trafiğe kapandı. Trafik yan yoldan olarak verildi. Kaza yapan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kaynak: AA