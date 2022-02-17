İstanbul Pendik'te yangın! Alevlerin arasında kalan Ahmet Uçar hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre yangın, Bahçelievler Mahallesi Saydam Sokak’ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN VATANDAŞA MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalışırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri yerindeki ambulansta müdahale etti.

EVİNDE MAHSUR KALDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren vatandaşlar, evinde mahsur kalan Ahmet Uçar'ın yaşamını kaybettiğin belirledi.

YALNIZ YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Yalnız yaşadığı öğrenilen Uçar'ın cansız bedeni morga kaldırılırken olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için dairede inceleme yaptı.

(AA)