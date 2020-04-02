İstanbul polisi toplu taşımadaki yolcuları ''sosyal mesafe'' konusunda uyardı!
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında denetim yapan polis ekipleri, sürücüleri uyararak yolculara “sosyal mesafeye” dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Kasımpaşa’da sokaktaki kişilerin kimliklerini kontrol eden polis, vatandaşları “sağlığınız için evde kalın” diyerek uyardı.
Manisa'da seyir halindeki tırda yangın çıktı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
Bakan Karaismailoğlu'dan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması
Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama!
02 Nisan 2020 Perşembe 10:51
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT