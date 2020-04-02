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  3. İstanbul polisi toplu taşımadaki yolcuları ''sosyal mesafe'' konusunda uyardı!

İstanbul polisi toplu taşımadaki yolcuları ''sosyal mesafe'' konusunda uyardı!

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında denetim yapan polis ekipleri, sürücüleri uyararak yolculara “sosyal mesafeye” dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Kasımpaşa’da sokaktaki kişilerin kimliklerini kontrol eden polis, vatandaşları “sağlığınız için evde kalın” diyerek uyardı.

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02 Nisan 2020 Perşembe 10:51

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