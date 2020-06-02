İstanbul'da sel felaketi! Trafik kitlendi, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı

İstanbul'da erken saatlerde başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Semt pazarında bulunduğu sokaklar sele teslim olurken, trafikteki sürücüler yollarda mahsur kaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.



Magakentte saat 07.30 sıralarında aniden sağanak yağmur başladı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak sokakları göle çevirdi, yollardan sel gitti. D-100 Karayolu Merter mevkiinde su baskını nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Trafik çift yönlü olarak durdu.





Eyüp Sultan Camii çevresinde bayram namazının hemen ardından sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle D-100 Karayolu Merter mevkii su altında kaldı. Göle dönen yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlar güçlükle ilerlerken trafik çift yönlü olarak durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmurun bir kaç saat daha etkili olacağını belirtti.