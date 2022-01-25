İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'ndan evine, işine gitmek isteyen vatandaşlar yollarda mahsur kalarak, saatlerce yardım bekledi. İBB tarafından önceden hazırlanması gereken tuzlama çalışmaları tamamlanmayınca, vatandaş araçlarını yol kenarlarında bırakarak kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. İBB'den daha çok vatandaşa yardım eden kimi esnaf ise çocuklu aileler başta olmak üzere, yardım bekleyenlere mekanlarının kapısını açtı.

Korkunç manzaraların yaşandığı anlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un en lüks balık restoranlarından biri olan Sarıyer'deki Kahraman Balık'ta yemek yediği ortaya çıktı. Bunun üzerine sosyal medyada "İmamoğlu İstifa" başlıklı etiket gündem oldu.

"LAZIM OLDUĞU AN YA TATİLDE, YA YEMEKTE"

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbullular perişan olmuşken, balık restoranında keyifli anlar yaşaması vatandaşı çileden çıkardı. "İmamoğlu İstifa" etiketi altında buluşan sosyal medya kullanıcıları İBB Başkanı için, "Lazım olduğun an ya tatildesin ya yemekte" "Bir kere fırsat geldi, onu da değerlendiremedin." "Yeni nefes iyi gelir dedik, sen de pıs çıktın." yorumlarında bulunurken, restoranda fotoğraflarının internete sızdırıldığını öğrenen İmamoğlu, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in iddiasına göre, balıkçıyı apar topar terk etti.

SEL OLDUĞUNDA TATİLDEYDİ

İmamoğlu, İstanbul'da binlerce esnafın sel mağduru olduğu gün Bodrum'da tatildeydi. Bununla birlikte, durumdan haberdar olan İBB Başkanı'nın istifini bozmadan tatiline devam etmesi yine tepkilere neden olmuştu. Kendisine gelen bu eleştirilere, "Benim de aileme, çocuklarıma vakit ayırmam gerekiyor" şeklinde yanıt veren Ekrem İmamoğlu'nun, balık restoranı görüntülerine vereceği cevap merak konusu oldu.

İSTANBUL SENİN DEDİ, İSTANBULLUYU KADERİNE TERK ETTİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde, vatandaştan oy toplamak uğruna türlü vaatlerde bulunan İmamoğlu, iş icraata gelince, ya tatilde yakalandı ya da lüks restoranda karnını doyurdu. "İstanbul Senin" pankartlarını astığı seçim döneminden geriye, İstanbulluya çektirdiği çile kaldı.