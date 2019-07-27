"İstanbul Sözleşmesi İptal Edilmelidir!"

Geçtiğimiz Cuma Günü Cuma Namazı sonrası Pendik Çarşı Camii önü Şelale Park’ta halk arasında ‘’İstanbul Sözleşmesi’’ olarak bilinen sözleşme ile ilgili Yeniden Refah Partisi Pendik İlçe Başkanlığı bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını Yeniden Refah Partisi Pendik İlçe Başkanı Fahrettin Karakurt okudu. Karakurt ‘’Ülkemiz bu sözleşmeye attığı imzayı derhal geri çekmelidir’’ dedi.

Karakurt açıklamasına şöyle devam etti; ‘’Evlilik yapısını bozan bu vahim sözleşme birçok Hristiyan ülke de dahi kabul Görmemişken; Müslümanların son kalesi olan ülkemizde maalesef imzalanmıştır. Yeniden Refah Partisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Kabine ve diğer tüm Hükümet yetkililerini, aynı zamanda tüm Siyasi Partileri İstanbul Sözleşmesi ile ilgili önlem almaya ve bu konuda işbirliği ile beraber çalışmaya davet ediyoruz. Ülkemiz derhal bu sözleşmeye attığı imzayı geri çekmelidir’’ dedi.

Toplantıya çok sayıda vatandaş destek verdi. Yerel Basın Mensupları ve bazı Sivil Toplum Temsilcileri iştirak ettiler. Basın açıklamasının ardından kurulan stantlarda Bu sözleşmenin iptali ile ilgili vatandaşların imzaları alındı.