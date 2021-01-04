İstanbul su kesintisi son dakika | Sular ne zaman gelecek? | 30 saatlik kesinti hangi mahallelerde olacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 2020'deki yağış yetersizliği nedeniyle barajlarının kuruması gerekçe gösterilerek sıklıkla gündeme taşınan kentin 6 ilçesinde 30 saatlik kesinti yaşanacağı bilgisi aktarıldı. Bunun üzerine vatandaşlar, Sular ne zaman gelecek? | 30 saatlik kesinti hangi mahallelerde olacak? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SON DAKİKA | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalıma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyeceği ifade edildi. Açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.Kesinti 5 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 7 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle yaşanacak.

30 SAATLİK KESİNTİ HANGİ MAHALLELERDE OLACAK?

Çalışma nedeniyle şu ilçe ve mahallederde kesinti yaşanacağı duyuruldu:

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Saadetdere,

Turgut Özal,

Namık Kemal,

Zafer, Akevler,

Üçevler,

Fatih,

Talatpaşa,

İnönü,

İncirtepe,

Yunus Emre Akşemsettin,

Süleymaniye,

Sultaniye,

Yenikent,

Balıkyolu,

Ardıçlı,

Esenkent,

Aşık Veysel,

Koza,

Orhangazi,

S. Eyyubi,

Örnek,

Çınar,

Bağlarçeşme,

Pınar,

Mehter Çeşme,

Mehmet Akif Ersoy,

Güzelyurt

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Bahçeşehir (1. ve 2. kısım)

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Yeşilkent Mahallesi

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Karaağaç Mahallesi

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

H adımköy

Deliklikaya

Ömerli

Yassıören

Yeşilbayır

ÇATALCA SU KESİNTİSİ