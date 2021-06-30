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İstanbul Sultanbeyli su kesintisi | Sultanbeyli sular ne zaman gelecek 30 Haziran 2021 Çarşamba?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul Sultanbeyli'de 30 Haziran 2021 Çarşamba gününde su kesintisi yaşanacak. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında Sultanbeyli sular ne zaman gelecek 30 Haziran 2021 Çarşamba? sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul Sultanbeyli su kesintisi | Sultanbeyli sular ne zaman gelecek 30 Haziran 2021 Çarşamba?

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı için 30 Haziran 2021 Çarşamba gününde 16 saat süren su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar  Sultanbeyli  sular ne zaman gelecek 30 Haziran 2021 Çarşamba? sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul Sultanbeyli su kesintisi hakkında detaylar... 

İstanbul Sultanbeyli su kesintisi | Sultanbeyli sular ne zaman gelecek 30 Haziran 2021 Çarşamba?

SULTANBEYLİ  SULAR NE ZAMAN GELECEK 30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA?

İSKİ'nin açıklamasına göre İstanbul Sultanbeyli'de 30 Haziran 2021 Çarşamba gününün ardından 1 Temmuz Perşembe günü saat 02.00'ye kadar ilçedeki tüm mahallelere su verilemeyecek.

Perşembe günü saat 02.00 itibariyle su kesintisi sona erecek. Öte yandan sular beklenenden daha erken saatte de gelebilir.

İstanbul Sultanbeyli su kesintisi | Sultanbeyli sular ne zaman gelecek 30 Haziran 2021 Çarşamba?

İSTANBUL SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ 

İSKİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

" Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağından 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri   arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. 
 
Sultanbeyli: İlçenin tüm mahalleleri.
 
Sancaktepe: Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.
 
Maltepe: Büyükbakkalköy Mahallesi."

İstanbul Sultanbeyli su kesintisi | Sultanbeyli sular ne zaman gelecek 30 Haziran 2021 Çarşamba?

Tayfun Altuntaş
Editör
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