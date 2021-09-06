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  3. İstanbul Sultangazi'de servis aracı öğrenci ve velilerin arasına daldı: 4 yaralı

İstanbul Sultangazi'de servis aracı öğrenci ve velilerin arasına daldı: 4 yaralı

İstanbul Sultangazi’de freni patlayan servis aracı okul önündeki öğrenci ve velilerin arasına daldı. Kazada 2 veli ve 2 öğrenci yaralandı.

İstanbul Sultangazi'de servis aracı öğrenci ve velilerin arasına daldı: 4 yaralı

Kaza, Sultangazi Esentepe Mahallesi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önünde gerçekleşti. İddialara göre öğrenci servisinin sürücüsü freni boşaldı. Araç duramayarak okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2 çocuk ve 2 kadın yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

İstanbul Sultangazi'de servis aracı öğrenci ve velilerin arasına daldı: 4 yaralı

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken yaralı 2 öğrenci çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı veliler ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

İstanbul Sultangazi'de servis aracı öğrenci ve velilerin arasına daldı: 4 yaralı

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