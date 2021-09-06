İstanbul Sultangazi'de servis aracı öğrenci ve velilerin arasına daldı: 4 yaralı

Kaza, Sultangazi Esentepe Mahallesi Aydın Uşkan İlköğretim Okulu'nun önünde gerçekleşti. İddialara göre öğrenci servisinin sürücüsü freni boşaldı. Araç duramayarak okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı. Kazada 2 çocuk ve 2 kadın yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken yaralı 2 öğrenci çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı veliler ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.