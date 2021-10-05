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İstanbul toplu taşıma bugün bedava mı 6 Ekim 2021? İETT otobüsleri metro, tramvay, vapur ücretsiz mi?

6 Ekim'in İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olması maksadıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklandı. Bu kapsamda "İstanbul toplu taşıma bugün bedava mı 6 Ekim 2021? İETT otobüsleri metro, tramvay, vapur ücretsiz mi? "sorularının yanıtı merak ediliyor.

İstanbul toplu taşıma bugün bedava mı 6 Ekim 2021? İETT otobüsleri metro, tramvay, vapur ücretsiz mi?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması'nın 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmasının ardından İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği, 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. Daha sonra ise  6 Ekim 1923 tarihinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girmesinin ardından 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgali sona erdi. Bu kapsamda 6 Ekim 1923 İstanbul'un düşman işgalinden kurtulduğu yıl olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu bu özel günde vatandaşların ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmasına karar verildi. Peki İstanbul toplu taşıma bugün bedava mı 6 Ekim 2021? İETT otobüsleri metro, tramvay, vapur ücretsiz mi? İşte detaylar... 

İstanbul toplu taşıma bedava mı 6 Ekim 2021? İETT otobüsleri metro, tramvay, vapur ücretsiz mi?

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA BUGÜN BEDAVA MI 6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA?

6 Ekim'in İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olması nedeniyle İstanbul'da İBB'ye ait İBB'ye ait tüm toplu ulaşım araçları 6 Ekim Çarşamba günü vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bu kapsamda metro, tramvay, vapur ve İETT otobüsleri bedava olacak. Ayrıca İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kent genelinde yapılacak birçok etkinlikle kutlanacak. Bu kapsamda Gülhane Parkı'nda saat 14.00'de Ceylan Ertem konseri gerçekleştirilecek. 

İstanbul toplu taşıma bedava mı 6 Ekim 2021? İETT otobüsleri metro, tramvay, vapur ücretsiz mi?

İBB Başkanı Ekrem  İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.  Kutlama etkinlikleri için tüm İstanbulluları Gülhane Parkı’na bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

 

 

İSTANBUL İETT OTOBÜSLERİ, METRO, TRAMVAY, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ 6 EKİM 2021?

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz."

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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