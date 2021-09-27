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  3. İstanbul - Trabzon uçağında genç kıza taciz şoku! Suçluya hapis istemi

İstanbul - Trabzon uçağında genç kıza taciz şoku! Suçluya hapis istemi

İstanbul'dan Trabzon'a giden uçakta üniversite öğrencisi genç kızın, yanında oturan elektrik mühendisi K.K. tarafından tacize uğradığı iddia edildi. Genç kız şikayette bulundu. Şüpheli şahsın 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul - Trabzon uçağında genç kıza taciz şoku! Suçluya hapis istemi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Trabzon’a hareket eden TK7162 seferli uçakta yolculuk yapan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi E.K., elektrik mühendisi olan K.K. tarafından tacize uğradığı iddiasında bulundu. Genç kız önce hostesten yerini değiştirmesini istedi. Uçak Trabzon’a ulaşınca da şikayette bulunan E.K., uçakta yaşananları polise anlattı.

İSTANBUL ÜZERİNDEN MEMLEKETİNE GİTMEK İSTİYORDU

Bursa’da üniversite öğrenimi gören E.K., İstanbul üzerinden tatilini geçirmek amacıyla memleketi Trabzon’a gitmek istedi. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gece yarısı uçağa bindi. Yanında oturan erkek yolcunun kendisini eliyle taciz ettiğini iddia etti.

İLK  UYARIDA ELİNİ ÇEKMEDİ

İlk girişiminde şüpheliyi uyardığını belirten E.K. dinlemeyerek tacize devam ettiğini söyledi. Tekrar uyarınca elini çektiğini söyleyen E.K., hemen uçak personeline durumu anlattığını ve uyarı yapıldıktan sonra yerinin değiştirildiğini ifade etti. Bir müddet sonra uçağın Trabzon’a indiğini ve polisler gelince de şikayetçi olduğunu anlattı.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Elektrik mühendisi olan K.K. yapılan suçlamaları kabul etmedi. Savcı konu hakkındaki soruşturmayı tamamladı ve hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. K.K.’nin “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.

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