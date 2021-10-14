İstanbul Tuzla'da şaşkına çeviren görüntüler! Cadde köpükle kaplandı, görenler cep telefonuna sarıldı

Alınan bilgilere göre salı günü etkili olan sağanak yağmur sonrası Tuzla Demokrasi Caddesi üzerinde köpük oluştu. Yol adeta kar yağışını andırırcasına beyaz örtüyle kaplanırken araçların yolu kullanmasıyla köpük hızla yayıldı. Yolun köpükle kaplandığını gören vatandaşlar cep telefonu ile birikintiyi görüntülerken durum belediye ekiplerine bildirildi. Yolun temizlenmesinin ardından belediye ekipleri köpükten numune aldı.

Yolda saat 15.00 sıralarında bir köpüklenme yaşandığını anlatan Halil Can Develi, ilk olarak köpüklenmenin sabundan meydana geldiğinden şüphelendiklerini ancak araçların yoldan geçerken bir kayma yaşamadıklarını söyledi. Develi," Birkaç saat sonra belediye tarafından çalışma yapılarak temizlendi. Açıkçası o maddenin ne olduğunu halk olarak merak ediyoruz. Kimyasal bir madde miydi yoksa sabun muydu?" ifadelerini kullandı.