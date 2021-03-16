İstanbul Üniversitesi'nin acı günü! Prof. Dr. Hakan Ertin hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hakan Ertin, dün akşam saatlerinde metro ile yolculuk yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Ertin tüm müdahalelere yaşamama tutunamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

59 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ertin için bugün İstanbul Üniversitesi'nde Prof. Dr. Aziz Sancar amfisinde düzenlenen anma törenine öğretim üyesi arkadaşları, yakınları ve öğrencileri katıldı. Prof. Dr. Ertin'in cenazesi bugün öğle vakti, Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecek.