Üsküdar sahildeki iki büfe yıkıldı! İşletmeciler tepki gösterdi

İstanbul'un gözde noktalarından biri olan Üsküdar Salacak Sahili'ndeki kız kulesinin hemen karşısında bulunan 2 büfe için yıkım kararı verildi ve büfeler sabah saatlerinde yıkıldı.

ZABITA, ÇEVİK KUVVETLE BİRLİKTE GELDİ

Yıkım için bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri büfelerin yanına geldi.

Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı.

BÜFE SAHİPLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Tahliyenin işlemlerinin ardından yıkım çalışmaları yapıldı.