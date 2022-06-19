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İstanbul Üsküdar'daki köşkte yangın çıktı! Alevler diğer yakadan bile görüldü

Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde koruluk içerisinde bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı.

İstanbul Üsküdar'daki köşkte yangın çıktı! Alevler diğer yakadan bile görüldü

İstanbul, Üsküdar'da korkutan bir yangın meydana geldi. Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde koruluk içerisinde bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı.

Feci yangında alevler, Avrupa yakasından da görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

İstanbul Üsküdar'daki köşkte yangın çıktı! Alevler diğer yakadan bile görüldü

Yanan köşkün metruk olduğu öğrenildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması başlatıldı.

İstanbul Üsküdar'daki köşkte yangın çıktı! Alevler diğer yakadan bile görüldü

Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı. Bu arada yangının ormana sıçraması da engellendi. (/AA/İHA)

İstanbul Üsküdar'daki köşkte yangın çıktı! Alevler diğer yakadan bile görüldü​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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