İstanbul Üsküdar'daki köşkte yangın çıktı! Alevler diğer yakadan bile görüldü
Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde koruluk içerisinde bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı.
İstanbul, Üsküdar'da korkutan bir yangın meydana geldi. Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde koruluk içerisinde bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı.
Feci yangında alevler, Avrupa yakasından da görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yanan köşkün metruk olduğu öğrenildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması başlatıldı.
Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı. Bu arada yangının ormana sıçraması da engellendi. (/AA/İHA)