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İstanbul Valiliği açıkladı! İstanbul'da maç öncesi bazı yollar kapanacak

İstanbul Valiliği yaptığı açıklama ile Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesinde trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahları kamuoyuna duyurdu.

İstanbul Valiliği açıkladı! İstanbul'da maç öncesi bazı yollar kapanacak

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi İstanbul Valiliği tarafından yol durumu ile ilgili bilgi verildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor takımları arasında oynanacak Süper Lig müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul Valiliği açıkladı! İstanbul'da maç öncesi bazı yollar kapanacak

KAPATILACAK YOLLAR

"TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi’ne bağlantı yolu, Kağıthane’den gelip Azerbaycan Caddesi’nden Metin Oktay Caddesi’ne bağlanıp, TEM Kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kâğıthane’den TEM’e bağlantı yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul’a bağlantı yolu, Kemerburgaz’dan gelip, Azerbaycan Caddesi’nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi’ni takiben TEM Kuzeye bağlantı yolu trafiğe kapatılacak".

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

"TEM Kuzey Yol Hasdal Bağlantı Yolu, Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi".

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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