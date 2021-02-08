İstanbul Valiliğinden Son Dakika Açıklaması; Boğaziçi Olayları ile İlgili Olarak İki Kişi Tutuklandı

Boğaziçi üniversitesi olayları üzerinden halkı sokağa davet ederek halkı galeyana getirmeye çalışan boğaziçi üniversitesi olaylı gösterilerinden ikinci bir gezi planları içinde olarak sosyal medya hesapları üzerinden ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan provakatörler göz altına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu

Konuyla ilgi İstanbul Valiliği "Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, Bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde yazılı açıklamada bulundu.

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