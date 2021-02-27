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  3. İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama

İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama

İstanbul Valilliği yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, ''Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama

İstanbul Valilliği resmi Twitter hesabı üzerinden  Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin yeni bir duyuru yayımladı.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, 1 Mart itibarıyla pandemi ile ilgili yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte eğitim öğretim kurumlarında 1 Mart günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağı belirtildi.

İşte yayımlanan o duyuru;

İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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