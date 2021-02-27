İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama
İstanbul Valilliği yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, ''Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valilliği resmi Twitter hesabı üzerinden Mart ayı itibarıyla okulların açılmasına ilişkin yeni bir duyuru yayımladı.
Valilik tarafından yapılan duyuruda, 1 Mart itibarıyla pandemi ile ilgili yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte eğitim öğretim kurumlarında 1 Mart günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağı belirtildi.
İşte yayımlanan o duyuru;