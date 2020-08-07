İstanbul Vali Ali Yerlikaya,Twitter hesabından yaptığı açıklamada il genelinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlamalarının yapılmayacağını açıkladı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda,"Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz,evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid -19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım." ifadelerine yer verdi.

ASKER UĞURLAMALARI YASAKLANDI MI?

Koronavirüs salgını insanların çoğunlukta olduğu yerlerde yayıldığı için bazı illerde asker uğurlamaları valilik kararıyla yasaklandı. Ankara, Kahramanmaraş, Ağrı, Malatya, Mersin ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine kısıtlama ve yasaklar getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından asker uğurlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uyulmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermiştir:

"Kovid-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"