İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Genel Emir yayımladı! İstiklal Caddesi'nde bunları yapmak yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yayınlanan Genel Emir'e göre İstiklal Caddesi'nde birçok eyleme izin verilmeyecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Genel Emir yayımladı! İstiklal Caddesi'nde bunları yapmak yasaklandı

İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşların ve turistlerin uğrak noktası haline gelen Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen terör saldırısı sonucu 2'si çocuk 6 kişi ölmüş, 81 kişi yaralanmıştı. Hain saldırı sonrası İstiklal Caddesi'nde bulunan oturma bankları ve bitkiler kaldırılsa da birtakım yeni kararlar daha alındı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Genel Emir yayımladı! İstiklal Caddesi'nde bunları yapmak yasaklandı

GENEL EMİR YAYIMLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesinde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir Genel Emir yayınladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Emir'de şu ifadeler yer aldı:

"24 Kasım 2022 tarih ve 2022/1 Sayılı Genel Emirde; “Tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu İlçemizin İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda maalesef 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur.

Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Genel Emir yayımladı! İstiklal Caddesi'nde bunları yapmak yasaklandı

Bu nedenlerle İstiklal Caddesinde;

- Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,

- Stant kurulmasına,

- Sergi açılmasına,

- Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,

- Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,

- Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,

- Hanutçuluk faaliyetlerine,

- Ve benzerlerine

kesinlikle izin verilmeyecektir.” denilerek, yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Genel Emir yayımladı! İstiklal Caddesi'nde bunları yapmak yasaklandı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Genel Emir yayımladı! İstiklal Caddesi'nde bunları yapmak yasaklandı

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