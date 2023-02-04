İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan üst üste uyarılar! Karla karışık yağmur, rüzgar ve fırtına geliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yarın İstanbul'da karla karışık yağmur beklendiğini ifade ederek vatandaşları uyarmıştı.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Yerlikaya bugün sosyal medya hesabından üst üste yeni uyarılar yaptı. Meteoroloji verilerine göre yarın (Pazar) günü kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını, fırtınanın yer yer Avrupa Yakası'nda (80-100 km/s) şeklinde eseceğinin bilgisini veren Yerlikaya, "Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" dedi.

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SÜRÜCÜ VE MOTOKURYELERE UYARI

Motokuryeleri ve sürücüleri kuvvetli rüzgara karşı uyaran Yerlikaya şunları kaydetti.

"Yarın için önemli bir uyarım da özellikle motosiklet sürücülerimiz ve motokuryelerimize kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli olalım. Can güvenliğiniz taşıdığınız ürünlerden de zamanla yarıştan da çok daha kıymetli."