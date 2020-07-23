İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya Ayasofya Cami avlusunda gerçekleştirdiği basın açıklamasında, hazırlıkların yapıldığını ve devam ettiğini belirterek," Bu görkemli günü, hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin katkısıyla hep birlikte en güzel şekilde yaşayacağız inşallah. Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz; maske, seccade, sabır, anlayış. Bu günden başlayarak, uygulayacağımız tedbirleri, sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

ALANA GİRİŞLER NASIL YAPILACAK

Ayasofya Camii'ne alınacak misafirlerin davetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıldığını belirten Yerlikaya," Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camii ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Bu alanlar; erkekler için, Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi. Kadınlar için, Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Namaz kılınacak alanlara 3 ana istikametten gelinecek. Bunlar, Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerimizce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için, misafirlerimizin, yanlarında el ve sırt çantaları getirmemelerini istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GİRİŞLER YARIN SAAT 10.00'DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Ali Yerlikaya, "Alanda hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Belediyemiz tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi, bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve sabah saatlerine kadar tamamlanacaktır. Namaz kılınacak alanlara, misafirlerimizin girişleri yarın, yani Cuma günü sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." şeklinde konuştu.

ALINAN SAĞLIK VE ULAŞIM TEDBİRLERİ

Yerlikaya sağlık, ulaşım, tedbirleri hakkında ise, "Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli bütün tedbirler alındı. Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere, toplam 101 ambulans görev yapacak. Ayasofya Camii'nin açılışı nedeniyle, Tarihi Yarımadada, dün de açıkladığımız gibi Atatürk Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Paşa caddesinden, Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü 23 Temmuz, yani bugün saat 20.00'den itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu kapsamda Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alanda var olan araçların, tarihi Yarımada'dan çıkışına da saat 24.00'e kadar izin verilecek. Avrasya Tüneli açık olacak, deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, sadece Beyazıt- Eminönü durakları arasında, perşembe günü, yani bugün saat 20.00'den, pazartesi sabah saat 06.00'ya kadar sefer yapılmayacaktır. dedi.

"MİSAFİRLERİMİZİN TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINI KULLANMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:"

"İl dışından otobüsle gelen misafirlerimiz için, Yenikapı Etkinlik Alanı park yeri olarak tahsis edilmiştir. Otobüslerden inen misafirlerimiz; İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu, Çatladıkapı'ya kadar, ücretsiz taşınacak ve buradan, namaz kılınacak alanlara kadar, yaklaşık 200 metrelik mesafeye, yürüyerek ulaşacaklardır. Müftülüğümüzün görevlileri, namaz kılınacak alanlarda vatandaşlarımıza devamlı surette yardımcı olacaklardır. Hemşehrilerimiz başta olmak üzere, bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Böylelikle, Ayasofya Camii ve Namaz kılınacak alanlara ulaşım daha kolay olacak. Ayrıca, basın mensuplarımız için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edilmiştir. "

Yerlikaya, Ayasofya Camii'nin açılışı nedeniyle belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren detaylı bilgilerin valiliğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını açıkladı.

Yerlikaya şunları kaydetti:

" Son olarak; buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya camiinde namaz kılmak olduğunu biliyoruz."

AYASOFYA SABAHA KADAR AÇIK OLACAK

Ayasofya Caminin sabaha kadar açık olacağını belirten Verlikaya," Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte, görevimizin başında ve sahada olacağız inşallah. Valiliğimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyemiz, Emniyet Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz ve Daha pek çok kurumumuz var. Emeği geçen, gayreti olan bütün kurumlarımıza ve görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Vali Yerlikaya açıklamalarının ardından Ayasofya Cami'ne girerek hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu.