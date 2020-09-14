İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kademeli mesai açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında yoğunluğun azaltılması için ayakta yolcu taşınmayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda İstanbul Valiliği de kademeli mesai konusunu gündeme aldı.

Son durum hakkında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,"Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimizin her yerinde en etkili şekilde alınması noktasında valilik, büyükşehir, belediyeler, kaymakamlıklar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte çalışıyoruz. Mesai saatlerinde, sadece beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece kamu değil hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda İstanbul'a bunu paylaşacağız." dedi.

"KALABALIK PİK SAAT DEDİĞİMİZ ZAMANDA OLUŞUYOR"

İstanbul Valiliği Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı olası kademeli mesai düzenlemesine ilişkin olarak,"Koronavirüs nedeniyle ayakta 1/3’e kadar yolcuya izin veriliyor. Bu da metrobüs için günde en fazla 600 bin yolcu demek. Zaten şu an 550 binde sayı. Buna rağmen kalabalık pik saat dediğimiz zamanda oluşuyor. 550 bin yolcunun yüzde 10’u sabah işe gidişte (08.00-09.00), yüzde 10’u da eve dönüşte (17.00-18.00) araçlara biniyor." diye konuştu.

"FAZLA TRAFİK ÜRETEN 10 İLÇE VAR"

Açıklamalarını sürdüren Mustafa Ilıcalı,"İstanbul'a fazla trafik üreten 10 ilçe var. Her yerde trafik oluşmuyor. Hiç değilse o 10 ilçedeki kamu ve özel sektör iş yerlerinin saatlerini ayarlasak o zirve saat baskısını kaldırırız. Bugün aksi halde metrobüse bir sefer daha eklerseniz sistem çalışmaz. Takip aralığı iyice azalırsa kazalar olur. Bahsedilen yerlerde kademelendirme ile mesai saatlerini yaymak gerekiyor. Bunların mesai saatlerini 1 saat ileri, 1 saat geriye alırsanız bu kez trafik sabah 08.00’de değil, 07.00’de oluşur. Önemli yoğunluk oluşturan ilçelerde iş yerlerini hesaplayarak kademelendirmeyi 4 saate yayıp yoğunluğu azaltmak. Valilik de bu koordinasyonu yapıyor." şeklinde konuştu.

MESAİ 4 GRUBA BÖLÜNSÜN ÖNERİSİ

Ilıcalı şunları kaydetti:



"Kişisel önerim özellikle yolculuğun yoğun olduğu 20 ilçede mesai saatleri 4 gruba bölünse; (07.00-14.00), (08.00-15.00), (09.00-16.00), (10.00-17.00) bir saatlik süre de evden telafi edilse zirve saatlerde yapılan 50 bin kişilik yolculuklar 20 binin altına düşer. Çok sayıda toplu ulaşım kullanan eleman çalıştıran tesisler 4 gruba böler ve mesai sürekliliği sağlanmış olur. Bu öneri ayrıntılı çalışmayı da yapmadan her işvereni kendi gruplandırmasıyla sonuca götürür.”