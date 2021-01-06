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  3. İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: Beşiktaş ve Sarıyer'de yürüyüş ve gösteriler yasaklandı

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: Beşiktaş ve Sarıyer'de yürüyüş ve gösteriler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerindeki her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: Beşiktaş ve Sarıyer'de yürüyüş ve gösteriler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı sivil toplum kuruluşları ve  topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapıldığını hatırlattığı açıklamasında," Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır." dedi.

"BEKLENTİMİZ, SUÇ TEŞKİL EDECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINILMASI"

Vatandaşlara seslenen Vali Yerlikaya şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."

Tayfun Altuntaş
Editör


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