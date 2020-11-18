İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kısıtlamanın ardından flaş açıklamalar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yapılan Kabine Toplantısı ardından gelen kısıtlamaların sonrasında ilk açıklamayı yaptı. Özellikle İstanbul'da hızla artan yeni tip koronavirüs pozitif vaka sayılarının önüne geçme amacıyla alınan tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlamasından işletmelerin saatlerine kadar birçok önleme yer verildi.

"ESNAFTAN İNDİRİM YAPMASINI İSTEDİK"

İstanbul Valisi Yerlikaya, geçtiğimiz hafta semt pazarlarında uygulanmaya başlanan 'Esnaf İçin HES Kodu Uygulaması'nı Yeşilköy'deki Çarşamba Pazarı'nda inceledi.

HES kodunun pazar yerlerinde kullanımının düzenli olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Koronavirüs önlemlerinin olmazsa olmazı maske ve temizlik kurallarının en hassas şekilde uygulanması için birbirimize öğütler veriyoruz. Pazarlarımızda HES kodunun samimi olarak uygulandığını görüyoruz. Kaymakam ve belediye başkanımızdan HES kodunun QR matiğini esnafın tezgahlara asmalarını ricada bulunduk. Aynı zamanda pazar yerlerinde 16.00 sıralarında yoğunluk var, bu yoğunluğu gidermek vatandaşlarımızın saat 13.00 öncesinde pazarlara gelmeleri için indirim yapmalarını istedik esnaftan." dedi.

"MASKENİ İNDİRME CAN ALMA"

Artık maske tak demek yerine maskeni indirme ikazının yapıldığını belirten Vali Yerlikaya, "Dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı talimatlar ile İçişleri Bakanlığımızdan genelge talimatları gece geldi. Arkadaşlarımız çalışıyor birazdan onlarla ilgili detayları da duyuracağız. Bizim niyetimiz tüm İstanbul için niyetimiz şu korona virüs tedbirlerini samimi olarak uygulamak durumundayız. İnsanların sağlığını önemsiyorsak çok basit bir kural var şu maskeyi kurallara uygun takalım mesafelere dikkat edelim. Alınan kurallara uyalım.

Daha önce açıklanan rakamları minimum hale getirmeyi başardık. Biz bunu başarmak istiyoruz. İnancımız tam. Artık maske tak demiyoruz, maskeni indirme can alma diyoruz. Sokağa çıkma ama çıkmak zorunda ise kurallara harfiyen uy. Misafir çağırma misafirliğe gitme diyoruz. Mümkün olduğu kadar bu kurallara riayet etmeyen kardeşlerimize güler yüzle ikaz edersek bu işten çıkacağız diyorum” diye konuştu.

"SOKAĞA ÇIKMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI BİR DÖNEM YAŞAMAYALIM"

Açık alanda sigara içme yasağıyla ile ilgili bugüne kadar kesilen cezalardan bahseden Yerlikaya, "İstanbul'da 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız. 21 milyon ceza yazmışız toplam. Bunun sadece 1 milyonu sigara yasağından dolayı yazdığımız cezalar. Dolayısı ile artık sigara kullanan hemşehrilerimize şunu söylüyorum: İnşallah sigarada kurtulurlar.

Madem ki bunu içiyorsa artık maskesini indirmek sebebi olarak biz sigara içmesini doğru görmüyoruz. Onlardan anlayış bekliyoruz. Sabır bekliyoruz. Gelin şu 2 ay büyük bir hassasiyet gösterelim. Aslında çoğu gitti az kaldı. 8 ay bitti, 9. ayın içindeyiz. Tüm dünyadaki gelişmeleri hepimiz izliyoruz. Aşıyla ilgili her gün yeni haberleri büyük bir heyecanla dinliyoruz. Henüz aşı gelmedi. Bugün aşı uygulanmadı. O zaman bu kurallara samimi olarak 2 ay daha riayet edip kurallara uyalım. Sokağa çıkmanın tamamen yasaklandığı bir dönem yaşamayalım." ifadelerini kullandı.

"MİSAFİR ÇAĞIRMA, MİSAFİRLİĞE GİTME"

Özellikle ev ziyaretlerinde yeni tip koronavirüsün yayılma ihtimalinin altını çizen Vali Yerlikaya, "Misafir çağırma misafirliğe gitme. Mümkün olduğu kadar bu kurallara riayet edin. Kurallara uyalım ki daha sıkı tedbirler alınmasın. Kurallara uymayanları da tatlı dille ikaz edelim. Gelin şu iki ay büyük hassasiyet gösterilim, çoğu gitti azı kaldı. Ey İstanbullu bunu başarabiliriz. Hep birlikte el ele." şeklinde konuştu.