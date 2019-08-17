Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış vapur seferlerinin de iptal edilmesiyle ulaşımı felç ederken bazı yerlere yıldırım düştü.

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı.Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik'te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

ÇATALCA'DA YILDIRIM DÜŞTÜ

Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

Meteoroloji'den flaş hafta sonu uyarısı: Geliyor!

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.

Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

Öğle saatlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olan bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korundu. Kapalıçarşı'yı ise su bastı. Esnaf dükkanlarına dolan su tahliye etmek için büyük çaba sarf etti.

Eminönü'ndeki su baskınından o anlar:

YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı.

Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.