İstanbul'a "kendi şehrimiz" diyen Olympiakos başkanı Merinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar!

UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden Fenerbahçe, evinde oynadığı Olympiakos karşılaşmasını 3-0 kaybetmişti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Olympiakos başkanı Vangelis Marinakis "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi, bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" ifadelerini kullandı. Türk halkını kızdıran bu skandal açıklamaların ardından Yunanistan'da oynanacak maç ayrı bir önem kazanırken Marinakis'ten maç öncesinde sürpriz bir prim kararı geldi.

'DERBİ HAVASINDAN ÇIKIN' UYARISI

Fenerbahçe'de Türk futbolcular Marinakis'in bu açıklamalarının ardından karşılaşmaya ayrı bir motivasyonla hazırlanırken diğer takım arkadaşlarını da maça en iyi şekilde hazırlanmaları için uyarıyor. Olası bir galibiyet ile Avrupa'daki iddialarını da sürdüreceklerinin farkında olan Fenerbahçe'de yönetim bir an önce derbi havasından çıkarak Avrupa karşılaşmasına odaklanılması konusunda uyarılar bulunuyor.

"FENERBAHÇE'Yİ YENİN, PRİMİ ALIN"

Öte yandan karşılaşmaya büyük önem verdiği bilinen Olympiakos'ta başkan Marinakis'ten de bir hamle geldi. Oyuncularının mutlak galibiyet alması gerektiğini düşünen Marinakis, Yunanistan Ligi'nde AEK'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın öncesi takımı ziyaret ederek, "AEK ve Fenerbahçe'yi yenin, primi alın" diye konuşmuştu. Futbolcularıyla son görüşmelerinde Fenerbahçe maçıyla ilgili düşüncelerinin aynı olduğunu oyuncularına aktaran Marinakis, futbolcuları galibiyete odakladı.